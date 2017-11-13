150 شركة في «دبي الدولي للسيارات» من 70 دولة

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الدورة الـ 14 من معرض دبي الدولي للسيارات، أحد أضخم معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي يستمر لمدة 5 أيام، ويقدم المعرض لزواره باقة من أحدث المركبات المتألقة ونماذج السيارات التي تقدمها أكثر من 100 علامة رائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع السيارات.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض دبي الدولي للسيارات 2017 باعتباره أبرز معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، المكان الوحيد لمحبي السيارات من الصغار والكبار، يتيح الفرصة لمشاهدة باقة من أحدث النماذج التي ستجوب الطرقات حول العالم في المستقبل، مشيرة إلى أنه على الرغم من الشغف الكبير الذي يكنه سكان هذه المنطقة تجاه السيارات، فإن هذا الحدث يتجاوز المفهوم الاعتيادي لمعارض السيارات، إذ يقدم لزواره مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تضمن لجميع أفراد العائلة فرصة قضاء يوم رائع خارج المنزل.

ويمثل المعرض فعالية السيارات الأهم والأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث يضم خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 70 دولة على مساحة 85 ألف متر مربع في مركز دبي التجاري العالمي، إضافة إلى ذلك، من المنتظر أن يستقبل المعرض أكثر من 100 ألف زائر ممن لديهم شغف كبير تجاه السيارات، فضلاً عن عشرات الآلاف من المشترين على مدار أيامه الخمسة.

وتستضيف دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات، منطقة مخصصة للسيارات الخارقة، وستقدم منطقة «شارع الأحلام» لزوار المعرض فرصة التعرف عن كثب إلى مجموعة من أسرع السيارات، وأكثرها تألقاً وشهرةً في العالم، بما يشمل السيارة الخارقة الأولى في العالم التي يتم صنعها يدوياً من معدن التيتانيوم.