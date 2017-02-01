مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على تعيين ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية

(أ ف ب)

وافق مجلس الشيوخ الاميركي ذو الغالبية الجمهورية الاربعاء على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة اكسون موبيل وزيرا للخارجية في ادارة دونالد ترامب.

ويخلف تيلرسون (64 عاما) بذلك جون كيري الذي غادر الخارجية في 19 كانون الثاني/يناير.

وايد 56 من اعضاء مجلس الشيوخ تعيين تيلرسون مقابل 43.

وعارضت غالبية الديموقراطيين هذا التعيين بسبب علاقات سابقة كانت تربط تيلرسون بروسيا فلاديمير بوتين وخشية من ان يؤيد الوزير الجديد وترامب رفع بعض العقوبات عن موسكو.

وتيلرسون هو فقط المسؤول الحكومي الكبير السادس الذي يوافق مجلس الشيوخ على تعيينه بعد وزراء النقل والدفاع والامن الداخلي ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والسفيرة لدى الامم المتحدة. وتواصل الاقلية الديموقراطية مساعيها الاجرائية لتاخير الموافقة على تعيين وزراء اخرين.