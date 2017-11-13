6.5 مليار درهم صفقات القوات المسلحة في اليوم الأول لـ «دبي للطيران»

دبي (وام)

أعلن اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي مساعد وكيل وزارة الدفاع المساعد الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي الدولي للطيران 2017 والمتحدث الرسمي باسمه، أن اليوم الأول للفعاليات شهد توقيع 11 صفقة للقوات المسلحة بقيمة تجاوزت 6 مليارات و515 مليون درهم، فيما تضمنت الصفقات 4 شركات محلية و7 شركات عالمية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المعرض، بحضور اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة للمعرض.

وقال الهاشمي، إن القوات المسلحة تعاقدت مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتوريد قطع غيار ومعدات الدعم الفني لتحديث طائرات «F-16» بقيمة 6.06045 مليار درهم، مشيراً إلى التعاقد مع شركة أبوظبي للطيران لتشغيل وإدارة عدد من الطائرات من طراز «AW139» لأغراض البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي والإسعاف الجوي وتدريب الطيارين بقيمة 197 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة أبوظبي للطيران لتقديم خدمات النقل الجوي للمواقع لمدة عامين بقيمة 10 ملايين درهم، وذكر أن القوات المسلحة تعاقدت مع شركة «غلوبال ايروسبيس لوجيستيكس» لتقديم الدعم الفني والتخصصي لمركز الصيانة الرئيس لنظام باتريوت بقيمة 25 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة «تال كوميونكيشنز سيستمز» الفرنسية لتوفير قطع الغيار وتقديم أعمال الصيانة لنظام الاتصال الجوي المؤمن بقيمة 35 مليون و100ألف درهم، وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة «ديفينس كونيسل انترناشونال سيرفيسيز» الفرنسية لتقديم الدعم الفني بقيمة 8 ملايين درهم و71 ألف درهم ومع شركة «ادفانسيد نافجيشنال اند بوزشيننغ كوربورشن» بقيمة 11 مليوناً و19 ألف درهم لشراء وتوريد نظام هبوط واقتراب متنقل، فضلاً عن التعاقد مع شركة «اوتنا انكوربورشن» الأميركية لشراء ذخائر من نوع «BLU-109» بقيمة 66 مليوناً و114 ألف درهم ومع شركة «انسيتو» الأميركية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة من دون طيار بقيمة 44 مليوناً و76 ألف درهم.ولفت إلى التعاقد مع شركة «اوغوستا ويست لاند افيشن سيرفيسيز» الإيطالية لتحديث وتطوير طائرات كبار الشخصيات من نوع «AB139» بقيمة 43 مليوناً و704 آلاف درهم، منوهاً بأن الصفقة الأخيرة لليوم الأول كانت من نصيب شركة «تاليس ادفانسيد سليوشنز» الإماراتية بقيمة 14 مليوناً و634 ألف درهم لتحديث عدد من كبائن الرادارات وتركيب أجهزة الراديو، وأشار اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي إلى أن الحضور القوي لشركات التصنيع العسكري الإماراتية في المعرض يعكس الانطلاقة القوية التي يشهدها القطاع في أعقاب عملية إعادة الهيكلة.