رئيس الأركان يستقبل عدداً من كبار ضيوف معرض دبي للطيران



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 دبي (وام) استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمعرض دبي للطيران 2017، كلا على حدة الفريق محمد ولد الشيخ الغزواني قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، والفريق توم بيكيت كبير مستشاري الدفاع البريطاني في الشرق الأوسط. وجرى استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات، وكل من دول أعضاء الوفدين الزائرين وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة، إضافة إلى الشؤون ذات الصلة بالمجالات العسكرية والدفاعية.كما جرى تبادل الأحاديث حول أهمية انعقاد معرض دبي للطيران، باعتباره حدثاً عسكرياً عالمياً يستقطب كبار الشركات العالمية المصنعة لأنظمة الطيران ويؤمه كبار المسؤولين وصناع القرار من دول المنطقة، لما يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطيران بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العالم.وأشاد الضيفان بحسن إدارة وتنظيم المعرض وما شهده من إقبال متواصل يبرهن على نجاح الإمارات وريادتها في الصناعة المعرضية.