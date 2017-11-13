البواردي يبحث التعاون مع عدد من وزراء الدفاع ورئيسة «لوكهيد مارتن»

دبي (وام)
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض «دبي للطيران 2017» كلاً على حدة، معالي باتوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني، ووزير الدفاع الكازاخي الفريق أول ساكين جاسوزاكوف ونائبه جان جومي الذين يزورون البلاد للمشاركة في فعاليات معرض «دبي للطيران 2017».
رحب معاليه بالضيوف، وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات المسلحة لبلدانهم.
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وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي للمعرض وما تحظى به دوراته من اهتمام وحضور لافت.
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