البواردي يبحث التعاون مع عدد من وزراء الدفاع ورئيسة «لوكهيد مارتن»

دبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض «دبي للطيران 2017» كلاً على حدة، معالي باتوس كامينوس وزير الدفاع اليوناني، ووزير الدفاع الكازاخي الفريق أول ساكين جاسوزاكوف ونائبه جان جومي الذين يزورون البلاد للمشاركة في فعاليات معرض «دبي للطيران 2017».

رحب معاليه بالضيوف، وبحث معهم علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات والقوات المسلحة لبلدانهم.

كما تم خلال اللقاءات استعراض مجالات التعاون والتنسيق في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الضيوف بمستوى التنظيم العالي للمعرض وما تحظى به دوراته من اهتمام وحضور لافت.

كما استقبل معاليه مارلين هيوسون الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأميركية.ورحب معاليه بالضيفة، مثمناً حضورها ومشاركتها في المعرض وتبادل معها الأحاديث حول مجالات التعاون بين الهيئات والشركات الصناعية في الإمارات والولايات المتحدة.