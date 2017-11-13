هزاع بن زايد: معرض دبي الدولي للطيران حدث كبير يسهم في عجلة التنمية



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن معرض دبي الدولي للطيران المقام في دورته الـ 15 في مطار آل مكتوم الدولي، يعدّ واحداً من أبرز الفعاليات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، مهنئاً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذا الحدث الكبير الذي يستقطب كبريات الشركات العالمية، ويسهم في عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس معرض دبي الدولي للطيران، حيث تفقد عدداً من الطائرات العسكرية والمدنية، واستمع سموه من مسؤولي الأجنحة إلى شرح حول آخر تقنيات وأنظمة وبرامج الصناعات الجوية، المدنية منها والعسكرية، وأهم المبتكرات الجديدة التي توصلت إليها الشركات في مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها الحديثة. كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المعروضة في منصات الشركات والجهات المحلية والأجنبية المشاركة في هذا الحدث العالمي. وتفقد سموه طائرات شركة الاتحاد للطيران المعروضة في ساحة المعرض. وتعرض «الاتحاد للطيران»، ثلاث طائرات خلال نسخة هذا العام من المعرض العالمي الذي يقام كل عامين، تشمل طائرة من طراز إيرباص A380، و«منصة الاختبار» الطائرة طراز إيرباص A320، وطائرة تدريب طراز إمبراير فينوم 100E تابعة لكلية «الاتحاد للطيران».