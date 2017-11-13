مصافحة قطرية إسرائيلية في التجمع الدولي للصم



تاريخ النشر: الإثنين 13 نوفمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التجمع العالمي للصم «WFd» والذي عقد جلساته في العاصمة المجرية بودابست الشهر الجاري، شهد مصافحة بين مندوبة إسرائيل شيرلي فندو ومندوبة قطر على هامش الجلسة. ونقل موقع «اليوم السابع» عن موقع «سوشيال تي في» الإسرائيلي، أن المندوبة الإسرائيلية قالت إن الهدف من عقد التجمع الدولي هو تقديم مساعدات لذوى الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتهم «الصم». وأوضحت مندوبة إسرائيل أن اللقاء مع مندوبة قطر جاء من أجل توطيد العلاقات فيما يتعلق بمشاكل واحتياجات الصم، وتقديم خدمات لهم.