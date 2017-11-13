من تعلم التزوير لا يستطيع دخول باب التنوير

ساسي جبيل (تونس)
ندد مثقفون تونسيون أمس، بمزاعم وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن عن تحميل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» مسؤولية تفكك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووصفوها بأنها محاولة تضليل للرأي العام، وتحسين صورة قطر أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي دون تغيير في السياسات العدائية، وبإصرار متعنت زائف يبقي احتضان الإرهاب ورعاية الإرهابيين، وزرع الفتن والأكاذيب.
وأكد الباحث التونسي في العلوم السياسية محمد الصالح بن صميد، أن مثل هذه التصريحات هي محاولة لتزييف الحقائق، وإعلان صريح عن استمرار النهج القطري في محاولة تضليل الرأي العام الدولي تجاه حقيقة الأزمة السياسية، وإبقاء خطاب الكراهية والفتن، وبالتالي لا يعول على مثل هذه الأنظمة التي تمارس الكذب والزيف والإنكار بحقيقة دعمها للإرهاب والتطرف.
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وأضاف أن القول لا يفي بأي شيء، كما أن التضليل لا يزيد الأزمة إلا عمقاً، خاصة أن دول المقاطعة لم تلتجئ إلا اضطراراً لاتخاذ موقفها بعد المحاولات المتعددة لإعادة قطر إلى رشدها.
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وأكد أن قطر منحتها دول المقاطعة أكثر من فرصة للتراجع، والرجوع إلى الصواب والرشد، ولكنها ظلت متعنتة، ولا تبالي إلا للتمسك بالإرهاب، وترويج الفتن والكذب والتزوير والتزييف، والاستفزاز أيضاً. وأوضح أن مثل هذا التصرف القطري المشين لا يعني أنها في قوة بقدر ما يترجم حقيقة ضعفها وارتباكها وقلة خبرة نظام «الحمدين»، وركوبه على حمار أعرج لا شك في أنه سيوصله إلى طريق الهزيمة والانكسار.