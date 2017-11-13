اجتماع طارئ لـ «الوزاري العربي» للتصدي للتدخلات الإيرانية الأحد

القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصادر عربية مطلعة أن المملكة العربية السعودية طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم «الأحد» المقبل بمقر الجامعة، لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية، وتقويضها للأمن والسلم العربي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع سيبحث تداعيات ما تعرضت له العاصمة السعودية الرياض من عدوان من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، وذلك بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير أنابيب النفط يوم الجمعة الماضي، بالإضافة إلى ما تقوم به إيران من انتهاكات في المنطقة العربية، والتي تقوض الأمن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم أسره. وأضافت المصادر أن كل من الإمارات والبحرين أيدتا الطلب السعودي بسرعة عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل.