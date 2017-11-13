القاهرة تؤكد دعمها الكامل لأمن واستقرار البحرين

عواصم (وكالات)
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين وتضامنها الكامل معها. كما أكد وحدة مصلحة البلدين، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، وإدانتها كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين للوزير المصري.
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وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي أكد شكري أنه انطلاقاً من مسؤولية مصر الإقليمية، وحرصها على الأمن القومي العربي، فإنها تتطلع إلى المزيد من التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات المحيطة بها، مشيراً إلى أهمية العمل على تجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم الاستقرار.
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