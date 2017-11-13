الحريري: التراجع عن الاستقالة مرتبط بالنأي عن النزاعات

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أمس، من منزله في الرياض، أنه كتب بيان استقالته بيده، مؤكداً أنه «حر» في تنقلاته في المملكة. وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون «المستقبل» التابع لتياره السياسي «أنا حر هنا، وإذا رغبت بالسفر غداً سأسافر»، مضيفاً «أنا كتبت بيان الاستقالة بيدي، وأردت إحداث صدمة إيجابية».

وقال إنه سيعود إلى لبنان «قريباً جداً» لتقديم استقالته طبقاً للدستور اللبناني. وتابع «سأدرس إجراءاتي الأمنية للتأكد من إنني غير مخترق».

وأضاف الحريري أن التراجع عن استقالته وارد في حال تم احترام سياسة «النأي بالنفس» عن نزاعات المنطقة. «سأقوم بكل الخطوات الدستورية في ما يخص استقالتي، وبعدها ندخل في مفاوضات مع كل الفرقاء السياسيين». مضيفاً أن التراجع عن استقالته يبقى مرتبطاً «باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة»، في إشارة إلى تدخل حزب الله في نزاعات عدة في المنطقة.

وقال الحريري «لا مصلحة لنا كلبنانيين إضافة عقوبات عربية علينا».