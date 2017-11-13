دوائر إلكترونية صالحة للارتداء وقابلة للغسل

سان فرانسيسكو (د ب أ)

نجح فريق بحثي في بريطانيا في ابتكار دوائر إلكترونية يمكن دمجها داخل المنسوجات، وتتميز بأنها قادرة على تحمل الغسل أكثر من عشرين مرة داخل الغسالات التقليدية. وأثبت فريق البحث من جامعة كامبريدج البريطانية، بالتعاون مع زملاء لهم من إيطاليا والصين أن مادة الجرافين، وهي نوع من الكربون ثنائي الأبعاد، يمكن طباعتها بشكل مباشر على النسيج من أجل صناعة دوائر إلكترونية قابلة للتمدد وصالحة للارتداء.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في الأبحاث العلمية بأن الدوائر الإلكترونية الجديدة مصنوعة من نوعية من الأحبار رخيصة التكلفة وطويلة الاستدامة، وتعتمد على الجرافين ومواد أخرى ثنائية الأبعاد، ومن الممكن إنتاجها من خلال تقنيات الطباعة التقليدية.

وأوضح البروفيسور فيليس توريسي من مركز دراسات الجرافين بجامعة كامبريدج، أن «الأحبار الأخرى التي تدخل في صناعة الدوائر المطبوعة عادة ما تحتاج إلى مذيبات سامة، وبالتالي فهي ليست صالحة للارتداء، أما الأحبار التي نستخدمها، فهي رخيصة وآمنة وصديقة للبيئة، ومن الممكن دمجها لصناعة الدوائر الإلكترونية عن طباعة مادتين ثنائيتي الأبعاد على خامة النسيج».

وذكر الباحث تيان كاري، مشارك في الدراسة، أن «الدوائر المطبوعة تتميز بالمرونة وتحتمل الغسل وتحتاج إلى قدر ضئيل من الطاقة من أجل توظيفها في التطبيقات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تفتح الباب أمام مجالات عديدة مثل الصحة وتخزين الطاقة والأزياء.