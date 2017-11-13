«اللوفر أبوظبي».. عزف على أوتار موسيقى العالم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أسبوع فني حافل بالموسيقى والغناء والعروض الحية، شهده الجمهور، أمس الأول، احتفالاً بافتتاح متحف اللوفر أبوظبي، كمناسبة تاريخية وحضارية لا تمحى من الذاكرة، والتي جاءت تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل والإنجاز امتدت لعشر سنوات، بجهود إماراتية وفرنسية، على مختلف المستويات العلمية والفنية والعمرانية، حتى تكللت هذه الجهود بافتتاح هذا الصرح العالمي.

تضمن برنامج الاحتفالات عروضاً ضوئية، وألعاباً نارية، وأمسيات شعرية، إلى جانب ورش عمل وجولات إرشادية، استمتع بها الصغار الذين شاركوا بها بالرسم والتلوين، وهذه العروض جاءت بمشاركة فرق عالمية، والتي بدأت من العاشرة صباحاً بفرقة العيالة الإماراتية التي قدمت عرضها الفني الشعبي التقليدي، عبر أداء أبدعته فرقة «مبارك العتيبة للعيالة». ثم تلتها عروض عالمية متنوعة عدة من الأداء التعبيري الذي قدمته فرقة «لوسيندا تشايلدز»، إلى استعراض «أقنعة الدوغين» الذي قدمته فرقة «آوا» من سنغا، كما قدمت فرقة الأوبرا الصينية أداء «الأسود والتنين».

معزوفات محلية وعالمية

وجاء الحفل المسائي، ليشارك فيه بالموسيقى والغناء عدد من المطربين المحليين والعالميين، حيث قدم الملحن والموسيقي الإماراتي فيصل الساري عدة معزوفات على العود، تنوعت بين التراث الشرقي والإماراتي، إضافة إلى معزوفات من التراث الإسباني يتبع إقليم مالقا، والجاز، والرنبو الخليجي. وفي لقاء مع الفنان الساري الذي كان قد شارك باحتفال اللوفر بمنارة السعديات سنة 2016، مع أوركسترا جوستاف ماهلر جوجندور للشباب، يقول: هذا التنوع الموسيقي الذي قدم اليوم يناسب مع ما يجمعه «متحف اللوفر» من التنوع العالمي ثقافياً وحضارياً، وأنا عبرت عن هذه الفكرة بالعزف، وبحضور جمهور متنوع الجنسيات والثقافات، كما شاهدت مدى تفاعل الحضور، وكأنه يتلقى من كل بستان زهرة.