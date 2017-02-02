توقعات بانخفاض درجات الحرارة وثلوج على جبل جيس

هالة الخياط ومريم الشميلي (أبوظبي، رأس الخيمة)

تشهد الدولة ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة في البحر واليابسة، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل إلى أقل من الصفر على الجبال، وإثارة الغبار والأتربة، واضطراب البحر.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن الدولة تتأثر ابتداء من اليوم بمرور منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ويصاحبه كتلة هوائية باردة، ومنخفض جوي سطحي، مما ينتج عنه حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً لتكون قوية خاصة على البحر، ومثيرة للرمال والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الغربية، وتمتد على باقي مناطق الدولة تدريجياً اعتباراً من صباح اليوم.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر من شدة سرعة الرياح، والتي ستصل سرعتها على البحر إلى 80 كم في الساعة، وعلى اليابسة إلى 50 كم في الساعة ما سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة، وتطاير بعض الأجسام أحياناً، وينصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي، وبحر عمان خلال هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد، كما ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تنخفض انخفاضاً ملحوظاً من اليوم، وقد يصل الانخفاض إلى عشر درجات في بعض المناطق، ويستمر طوال يوم الجمعة، وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من صفر على الجبال.