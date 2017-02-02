  • الخميس 05 جمادى الأولى 1438هـ - 02 فبراير 2017م

حالة من عدم الاستقرار الجوي وفرصة لسقوط الأمطار

توقعات بانخفاض درجات الحرارة وثلوج على جبل جيس
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تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

هالة الخياط ومريم الشميلي (أبوظبي، رأس الخيمة)

تشهد الدولة ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة في البحر واليابسة، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل إلى أقل من الصفر على الجبال، وإثارة الغبار والأتربة، واضطراب البحر.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بأن الدولة تتأثر ابتداء من اليوم بمرور منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ويصاحبه كتلة هوائية باردة، ومنخفض جوي سطحي، مما ينتج عنه حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً لتكون قوية خاصة على البحر، ومثيرة للرمال والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على أقصى المناطق الغربية، وتمتد على باقي مناطق الدولة تدريجياً اعتباراً من صباح اليوم.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر من شدة سرعة الرياح، والتي ستصل سرعتها على البحر إلى 80 كم في الساعة، وعلى اليابسة إلى 50 كم في الساعة ما سيؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة، وتطاير بعض الأجسام أحياناً، وينصح بعدم ارتياد البحر في الخليج العربي، وبحر عمان خلال هذه الفترة بسبب اضطرابهما الشديد، كما ينصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تنخفض انخفاضاً ملحوظاً من اليوم، وقد يصل الانخفاض إلى عشر درجات في بعض المناطق، ويستمر طوال يوم الجمعة، وقد تصل درجات الحرارة إلى أقل من صفر على الجبال.

وتزداد كميات السحب تدريجياً أيضاً على مناطق متفرقة ابتداء من اليوم وغداً، يصاحبها سقوط أمطار خاصة على السواحل والجزر والمناطق الشمالية، ويحتمل أن تمتد على بعض المناطق الداخلية، وقد يتخللها سقوط بعض الأمطار المتجمدة أو الثلوج على الجبال العالية. ... المزيد
     
 

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