11 لاعبة في صدارة الشطرنج

رضا سليم (دبي)

حقق فريق هيئة كهرباء ومياه دبي الفوز على فريق هيئة تنمية المجتمع، 3-0، في افتتاح منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، وتستمر منافساتها حتى يوم 25 نوفمبر الجاري، وجاءت نتائج الأشواط 25-3,25-9,25-13، فيما نجح فريق النيابة العامة في الفوز على فريق شرطة دبي 3-1، بنتائج أشواط (20-25,25-22,25-21,25-15).

وانطلقت منافسات الشطرنج بنادي دبي للشطرنج والثقافة أمس الأول، بحضور فوزية فريدون مدير الدورة ومدير تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وأقيمت 3 جولات في اليوم الأول، وأسفرت النتائج عن تصدر 11 لاعبة، من بينهن 7 مواطنات، في المركز الأول هن هيفاء سلطان آل علي، وعلياء خالد وعايشة حسن ورابية المرزوقي وعلياء حسين ومنى الهرمودي وعائشة الزرعوني والهندية أمينة إسلام والفلبينية إيمي بونبوبوني، والهندية باليفي فيكاس، والهندية سيرفاني سامبات.

وفي مسابقة الريشة الطائرة للمواطنات، تصدرت نادية خديم من هيئة الطرق المجموعة الأولى، وجاءت حمدة محمد الحليان من النيابة العامة على رأس المجموعة الثانية، بينما تصدرت منيرة إسماعيل الصايغ من بلدية دبي قمة المجموعة الثالثة.

وتصدرت نورة سالم الشامسي من ديوا المجموعة الرابعة، فيما اعتلت أسماء سعيد عبدالكريم من بلدية دبي قمة المجموعة الخامسة، وأسماء كرم من بلدية دبي أول السادسة، ومريم قائد من هيئة المعرفة في صدارة السابعة، وحنان خالد من بلدية دبي أول الثامنة، ومن نفس الدائرة جاءت مريم الأميري على رأس المجموعة التاسعة، وزهرة محمد الملا من هيئة الطرق أول العاشرة وحليمة الغيلاني من هيئة تنمية المجتمع في قمة المجموعة الحادية عشرة ومنى السهلاوي من اينوك في صدارة المجموعة الثانية عشرة.وتنطلق اليوم منافسات بطولة كرة السلة بالصالة الرياضية المغطاة بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، حيث تقام المباراة الأولى في الرابعة والنصف عصراً بين فريقي هيئة كهرباء ومياه دبي مع بلدية دبي تليها في السادسة مساء، مواجهة تجمع فريق النيابة العامة مع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.