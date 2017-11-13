«سلوى البداير» الأولى بـ 94 نقطة

محمد حسن (أبوظبي)

اعتلت الفرس «سلوى البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسم، الصدارة خلال فعاليات اليوم الثالث لفعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي انطلقت الخميس الماضي بنادي أبوظبي للفروسية، واستحوذت الفرس البيضاء على ثقة الحكام لتنال أعلى معدل نقاط خلال البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية.

وانتزعت «سلوى البداير»، ابنة الفحل «مروان الشقب» والفرس «سان جوس الفونسيا»، صدارة المركز الأول في القسم (C) في شوط الأفراس، محققة أعلى معدل نقاط خلال فعاليات اليوم الثالث للبطولة، بلغت 94 نقطة، تاركة المركز الثاني «لال» الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، التي حصلت على 92 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي حصلت عليه «عزيزة مريم» لسمو الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، ليفصل بينهما بالرجوع إلى معدل كل منهما في معيار «النوع».

وأحرزت «منارة بابل» لمربط بابل، المركز الأول في القسم (A) في الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، وحققت 93.1 نقطة، تلتها في المركز الثاني «مناره بي إتش إم» لعلي غانم هميلة المزروعي ونالت 91 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «إس إس جوري» لسلطان اليحيائي وحصدت 90 نقطة.

وتصدر القسم (B) «بهجة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي وحصلت على 91.5 نقطة، وحلت ثانية «الأريام مرحبا» لمربط الأريام ونالت 91.1 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «وناسة» لإبراهيم محمد إبراهيم الحمادي وحصلت على 90 نقطة.

ونالت المهرة «روح الاتحاد» لإبراهيم جاسم النويس صدارة القسم (A) في الشوط الرابع للأفراس عمر 4 سنوات، وحصلت على 92 نقطة، تلتها في المركز الثاني «بنت عزيزة» الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، ونالت 91.8 نقطة وهو نفس عدد النقاط الذي حصلت عليه «عشتار بابليون» لمربط بابل، لكن تفوقت الأولى بالرجوع لنتيجة كل منهما في معيار «الحركة».

وأحرزت «الأريام سما» لمربط الأريام المركز الأول في القسم (A)، وحصلت على 92.8 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إس إس عجوبة» لسلطان اليحيائي وحصلت على 91 نقطة، وحلت في المركز الثالث «غنيمة مغيدر» لراشد سيف الزعابي وحصلت على 90.8 نقطة.

واختتمت فعاليات اليوم الثالث بالقسم (A) في الشوط الخامس المخصص للأمهار الصغيرة، ونال الصدارة «ع ج اللهب الجزيرة» لمربط الجزيرة وحصل على 91.8 نقطة، تاركاً المركز الثاني إلى «الأريام أصيل» لمربط الأريام برصيد 91.3 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «حزيم الهيثم» لهيثم محمد سعيد الكندي وحقق 90.8 نقطة.