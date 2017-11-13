4 آلاف متسابق في «ترايثلون أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)
كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المشرفة على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، عن أكبر بطولة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أهم بطولات الترايثلون العالمية، عن اختيار جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة الجديدة من البطولة يومي 2 و3 مارس 2018، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة في مارس الماضي، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الجديدة للبطولة، مشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي، منهم 120 رياضياً محترفاً من أبرز أبطال العالم، و500 رياضي يافع، والآلاف من الهواة، حيث تتوزع منافسات البطولة وسط مسارات تشق المعالم المميزة والشهيرة لجزيرة ياس، إحدى أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المنطقة. ويضم مسار المشاركين الهواة السباحة في مياه «ياس مارينا»، ومنافسات ركوب الدراجات في «حلبة مرسى ياس» التي شهدت استضافة جائزة طيران الاتحاد أبوظبي الكبرى لسباق الفورمولا - 1، ليشقوا طريقهم كذلك وسط شوارع جزيرة ياس، بجانب عدد من أبرز معالمها الرائعة، مثل ملعب «ياس لينكس» للجولف، الذي تم اختياره كأفضل ملعب للجولف في الشرق الأوسط، وعالم فيراري الذي يضم أسرع أفعوانية في العالم، و«ياس مول»، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، ليصلوا إلى خط النهاية عند مهبط الطائرات في حلبة مرسى ياس.
|
وتشهد البطولة عودة سباق اليافعين، وهو فعالية ممتعة تهدف إلى تشجيع اليافعين ليكونوا أكثر نشاطاً وممارسةً للرياضة. وتضم النسخة الجديدة من البطولة أربع فئات للاشتراك متاحة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 15 سنة، تشمل سباق «ميني 1 كلم» للجري لمسافة كيلومتر واحد للأطفال من عمر 5 وحتى 8 سنوات، وسباق «دواثلون الأطفال»، ويتألف من ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلومترات، والجري لمسافة 500 متر، وهو للأطفال من عمر 7 إلى 11 سنة، وسباق «دواثلون اليافعين» الذي يتألف من ركوب الدراجات لمسافة 6 كيلومترات والجري لمسافة كيلومتر واحد لليافعين من عمر 12 إلى 13 سنة، وركوب الدراجات لمسافة 6 كيلومترات والجري لمسافة 1.5 كيلومتر لليافعين من 14 إلى 15 سنة، وسباق «ترايثلون سوبر سبرنت لليافعين»، والذي يتألف من السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات لمسافة 10 كلم، وهو متاح لليافعين من 12 إلى 15 سنة.
|
وأضاف: جزيرة ياس تعد وجهة فريدة لمتسابقي الترايثلون؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي على بعد سبع دقائق فقط من مطار أبوظبي الدولي، وسهولة وصول مسافري 100 دولة إليها خلال توقفهم في المطار قبل استكمال وجهاتهم النهائية، ولتمتعها ببنية تحتية متكاملة، وأجواء شتوية رائعة، ومعالم ومناظر طبيعية جميلة ما يجعلها المكان الأمثل للتدريب والمنافسة والاستجمام، والوجهة الأفضل لاستضافة البطولة والترحيب بجمهور الترايثلون من مختلف أنحاء العالم للعام الثاني على التوالي.