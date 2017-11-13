4 آلاف متسابق في «ترايثلون أبوظبي 2018»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المشرفة على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، عن أكبر بطولة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى أهم بطولات الترايثلون العالمية، عن اختيار جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي لاستضافة النسخة الجديدة من البطولة يومي 2 و3 مارس 2018، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة في مارس الماضي، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الجديدة للبطولة، مشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي، منهم 120 رياضياً محترفاً من أبرز أبطال العالم، و500 رياضي يافع، والآلاف من الهواة، حيث تتوزع منافسات البطولة وسط مسارات تشق المعالم المميزة والشهيرة لجزيرة ياس، إحدى أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في المنطقة. ويضم مسار المشاركين الهواة السباحة في مياه «ياس مارينا»، ومنافسات ركوب الدراجات في «حلبة مرسى ياس» التي شهدت استضافة جائزة طيران الاتحاد أبوظبي الكبرى لسباق الفورمولا - 1، ليشقوا طريقهم كذلك وسط شوارع جزيرة ياس، بجانب عدد من أبرز معالمها الرائعة، مثل ملعب «ياس لينكس» للجولف، الذي تم اختياره كأفضل ملعب للجولف في الشرق الأوسط، وعالم فيراري الذي يضم أسرع أفعوانية في العالم، و«ياس مول»، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، ليصلوا إلى خط النهاية عند مهبط الطائرات في حلبة مرسى ياس.

وتشهد منافسات المتسابقين المحترفين مشاركة كوكبة من أبرز الأسماء العالمية في بطولات الترايثلون الذين سيخوضون منافسات سباق السباحة لمسافة 750 متراً في «ياس مارينا»، قبل الانتقال لركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً، وخوض سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات ضمن منعطفات حلبة مرسى ياس، حيث سيتم نقل البطولة تلفزيونياً إلى أكثر من 18 مليون مشاهد حول العالم، وذلك في ظل الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار السنوات الأربع الماضية لتعزيز مكانة رياضة الترايثلون، وجعل البطولة بحلول عام 2019 إحدى أهم خمس بطولات دولية ضمن أجندة بطولات الاتحاد العالمي للترايثلون، والمساهمة في اختيار أبوظبي لاستضافة النهائيات الكبرى لبطولة الترايثلون العالمية.

وتشهد البطولة عودة سباق اليافعين، وهو فعالية ممتعة تهدف إلى تشجيع اليافعين ليكونوا أكثر نشاطاً وممارسةً للرياضة. وتضم النسخة الجديدة من البطولة أربع فئات للاشتراك متاحة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 15 سنة، تشمل سباق «ميني 1 كلم» للجري لمسافة كيلومتر واحد للأطفال من عمر 5 وحتى 8 سنوات، وسباق «دواثلون الأطفال»، ويتألف من ركوب الدراجات لمسافة 3 كيلومترات، والجري لمسافة 500 متر، وهو للأطفال من عمر 7 إلى 11 سنة، وسباق «دواثلون اليافعين» الذي يتألف من ركوب الدراجات لمسافة 6 كيلومترات والجري لمسافة كيلومتر واحد لليافعين من عمر 12 إلى 13 سنة، وركوب الدراجات لمسافة 6 كيلومترات والجري لمسافة 1.5 كيلومتر لليافعين من 14 إلى 15 سنة، وسباق «ترايثلون سوبر سبرنت لليافعين»، والذي يتألف من السباحة لمسافة 400 متر، وركوب الدراجات لمسافة 10 كلم، وهو متاح لليافعين من 12 إلى 15 سنة.

من جهته، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: إن تنظيم البطولة في جزيرة ياس للعام الثاني على التوالي جاء بعد النجاح الكبير والتفاعل الواسع مع النسخة الماضية؛ نتيجة لتميز مسار السباق وسط المعالم الرائعة للجزيرة، ما يجعل بطولة أبوظبي حدثاً مختلفاً بمساراته عن البطولات العالمية الأخرى وفعالية رياضية ممتعة للمشاركين من مختلف الفئات والأعمار، معرباً عن أمله في استضافة نسخة جديدة أكثر تميزاً ونجاحاً في مارس المقبل، وتعزيز المكانة المتنامية لأبوظبي كوجهة لعشاق بطولات الترايثلون حول العالم، مبيناً أن الشراكة المتينة مع «ميرال» تثمر عن نجاحات مهمة ودعم مستمر لخطط الفعاليات الرياضية العالمية المستقطبة. من جانبه، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال» لإدارة الوجهات في جزيرة ياس، إن استضافة جزيرة ياس البطولة تمثل استمرارية للتعاون الوثيق مع منظمي البطولة لاستضافة بطولتي 2018 و2019، وتؤكد النجاح الكبير لجزيرة ياس كوجهة مستضيفة للفعاليات الرياضية الكبرى، ومنطقة جذب ترفيهية وسياحية متميزة.

وأضاف: جزيرة ياس تعد وجهة فريدة لمتسابقي الترايثلون؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي على بعد سبع دقائق فقط من مطار أبوظبي الدولي، وسهولة وصول مسافري 100 دولة إليها خلال توقفهم في المطار قبل استكمال وجهاتهم النهائية، ولتمتعها ببنية تحتية متكاملة، وأجواء شتوية رائعة، ومعالم ومناظر طبيعية جميلة ما يجعلها المكان الأمثل للتدريب والمنافسة والاستجمام، والوجهة الأفضل لاستضافة البطولة والترحيب بجمهور الترايثلون من مختلف أنحاء العالم للعام الثاني على التوالي.