300 طالبة من مدرسة الإبداع تشاركن في «تحدي دبي للياقة»

دبي (الاتحاد)

نظمت مدرسة الإبداع النموذجية للبنات بمنطقة الطوار 3 فعاليات رياضية صباح أمس، وذلك ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة البدنية»، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وليلى المناعي مديرة المدرسة، وهدى المر وكيلة المدرسة.

وشارك في الفعاليات 300 طالبة من منتسبات المدرسة، كما شارك أمين عام مجلس دبي الرياضي مع الطالبات في الأنشطة التي أقيمت، حيث تم تنظيم منافسات في الريشة الطائرة شاركت فيها 30 طالبة، كما أقيمت مسيرة مشي على المضمار الداخلي في المدرسة شارك فيها أكثر من 150 طالبة، وتم تنظيم فعاليات رياضية وأنشطة استعراضية وأيروبك وبالية في الصالة المغطاة بالمدرسة شارك فيها أكثر من 160 طالبة.

وثمن سعيد حارب تنظيم المدرسة هذه الفعالية المميزة والمشاركة الواسعة للطالبات وأكد أن هذه الفعالية تؤكد وصول الرسالة الأساسية من وراء إطلاق مبادرة تحدي اللياقة البدنية وهي إشراك مختلف فئات المجتمع وتوعيتهم بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لما فيها من فوائد عديدة على صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع.

وأضاف: تعد طالبات المدارس الفئة الأهم كونها ترتبط بأمهات المستقبل، وبالتالي فإن إعدادهن وتنشئتهن وفق أسلوب الحياة الصحية وإدراك أهمية الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة يسهم في ضمان مستقبل الجيل الآتي الذي نسعى جميعًا أن يكون مؤهلًا وواعيًا وقويًا لتحقيق الريادة وتعزيز مكانة الدولة.

وقالت ليلى المناعي إن مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية تعكس مدى أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني واتباع نمط الحياة الصحية، كما أنها تساهم في اكتشاف الطاقات والقدرات الكامنة في الطالبات والمعلمات وكافة أفراد المجتمع، ونحن في مدرسة الإبداع النموذجية نعمل دائمًا على استثمار كل ثانية من وقت الطالبات بالمدرسة، وذلك من اللحظة الأولى من بداية نزول الطالبات من الحافلة تكون الطالبات ضمن برنامج رياضي حتى انتهاء اليوم الدراسي.

من ناحية أخرى، شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، فعاليات اليوم الرياضي المفتوح، التي نظمتها الأكاديمية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والطلبة المرشحين للعنصرين الرجالي والنسائي، ومنتسبي الدورات التأسيسية، وكافة مرتب الأكاديمية.

وتنافس المشاركون في رياضة كرة القدم، والسباحة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والكاراتيه، وشد الحبل، والقبضة الحديدية، والدراجات الهوائية، وكرة السلة للمرشحات، وفي ختام المهرجان تم توزيع الكؤوس والجوائز والهدايا على الفائزين.