زاكيروني يعالج مشكلة غياب «اللمسة الأخيرة»

معتز الشامي (العين)

يخوض منتخبنا الوطني تدريبه الأخير، على استاد خليفة بن زايد بنادي العين مساء اليوم، استعداداً للتجربة الدولية الثانية أمام أوزبكستان غداً على الملعب نفسه، في ختام المعسكر التحضيري الذي يشهد الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

ويسعى الجهاز الفني خلال تدريبات اليوم، إلى وضع اللمسات الأخيرة على أداء «الأبيض»، وتحركات لاعبيه لتلافي السلبيات التي ظهرت خلال التجربة الأولى أمام هاييتي يوم الجمعة الماضي.

وشهدت تدريبات أمس مشاركة جميع العناصر، خاصة علي مبخوت العائد إلى التجمع، عقب مشاركته مع الجزيرة أمام النصر، في كأس الخليج العربي، وسجل هدفاً لـ «فخر أبوظبي»، ما أراح الجهاز الفني للمنتخب، كما استدعى المدرب المهاجم سالم صالح من النصر، فيما استبعد محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي دبي، وأحمد برمان لاعب العين لظروف الإصابة.

واشتملت التدريبات على جوانب بدنية، بالإضافة إلى فقرات تكتيكية وخططية، حيث لا يزال الجهاز الفني، يسعى لتعويد اللاعبين على طريقة 3 - 4 - 3 التي اشتهر بها زاكيروني، وحقق الإنجازات في مسيرته التدريبية.