سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
أكد خليل غانم المحلل الفني، أن الحمرية استحق صدارة دوري الدرجة الأولى ب «العلامة الكاملة»، بعد جولتين، بعدما أظهر رغبة كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة، واجتهد كثيراً لتأكيد حضوره القوي، رغم أنه في موسمه الثاني على التوالي، بعد عدوله عن قرار الانسحاب، موضحاً أن الفرق غير المرشحة للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى «المحترفين» ضمن حسابات «خلط الأوراق» في البطولة، على نحو يؤدي إلى تغيير واقعها، إذا استمر الوضع بهذه الدرجة في الجولات المقبلة، لأن أساس المنافسة يعتمد على مبدأ تجميع النقاط.
وأضاف: الحمرية يستحق التقدير على البداية القوية أمام العربي ومصفوت، والمهم في هذه المرحلة، ما يمكن أن تحصده الفرق من النقاط، وهناك مراحل أخرى من المنافسة الشرسة، والمؤكد أن المستوى الفني لم يرق إلى المنتظر، وهناك معاناة واضحة من الجميع، وأعتقد أنه بعد مباراتين في الدوري و5 مباريات في تمهيدي الكأس، لم ينجح أحد فنياً.
|
وقال: الكرة الآن في ملعب المدربين واللاعبين، ويجب أن ننتظر مرور الوقت قبل تحديد المسؤولية المباشرة في التراجع الحالي، والمؤكد أن المتهم الأول ربما يكون جميع المدربين، في حال ساءت الأمور بدرجة أكبر في المرحلة المقبلة.
|
وأضاف: المؤكد أن الفرق التي خسرت في الجولة الثانية تسعى لترتيب أوراقها قبل الجولة الثالثة التي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية لتعويض النتائج.