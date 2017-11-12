هيف كهرمان جروح الإنسان في زمن العولمة

محمود عبد الله (أبوظبي)
لفت غاليري الخط الثالث، أنظار زوار وعشاق الفن المعاصر في فن أبوظبي 9، من خلال معرض التشكيلية العراقية هيف كهرمان، بعنوان «نحو فضاءات جديدة»، وتضمن 28 عملاً أشرف عليها أستاذها الدكتور عمر خليف، وتنتمي الأعمال الجديدة لكهرمان إلى أحدث سلسلة من إبداعاتها المعروفة باسم «أغراض تذكارية»، والتي يتحول فيها القماش إلى شاشة لاستعراض ذكريات فردية ذاتية تائهة في زمن عولمة الثقافة، ولكنها في الوقت ذاته تمثل جزءاً من ذاكرة جمعية لموجة أكبر من المهاجرين، حيث تحتل قضيتهم اليوم أولوية عالمية.
كانت المهفّة (مروحة يد عراقية تصنع من سعف النخيل)، أحد الأغراض القليلة التي سمح لعائلة كهرمان بأخذها عندما غادرت بغداد متجهة إلى السويد، واليوم تقبع هذه المروحة الملونة ضمن ركن أسمته الفنانة بـ «الركن العراقي» في منزل عائلتها في السويد، لكن هذه المروحة ما زالت تلعب دورها في استحضار ذكريات الماضي من الوطن الجريح، وتنعكس بنيتها المنسوجة في لوحاتها الجديدة، ففي حين تبدو بطلات هذه اللوحات كما لو أنهن في حالة سكون، فقد تم طلاء قطع القماش وتمزيقها ونسجها بعضها ببعض على نحو يشبه هذه المروحة التي أصبحت لازمة فنية في تشكيلات كهرمان في معرضها الفريد من نوعه.
|
|