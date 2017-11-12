مدريد: إشارات على دعم روسيا انفصال كتالونيا

مدريد (وكالات)

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطرح ما تردد عن وجود دعم روسي لانفصال إقليم كتالونيا، على أجندة اجتماع للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الاثنين المقبل. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للمتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينيجو منديز، وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قال، إن وزير خارجية بلاده سيطرح في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الادعاءات بخصوص وقوف روسيا خلف إثارة أزمة كتالونيا، معرباً عن أمله في أن يتناول الاتحاد المسألة بشكل جدي.

يذكر أن المحكمة الدستورية الإسبانية، أبطلت في وقت سابق، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر.

وقالت المتحدثة، في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم، إن «إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر يعتبر باطلاً وغير دستوري».