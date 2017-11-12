بوتين : اتهام روسيا بالتدخل بالانتخابات الأميركية «أوهام»

عواصم (وكالات)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إن اتهام بلاده بالتدخل في الانتخابات الأميركية عبر التواصل مع فريق حملة دونالد ترامب هي مجرد «أوهام» وتحركها اعتبارات السياسة الداخلية الأميركية.

وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحفي عُقد في دانانج في فيتنام في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ابيك) «كل ما يتعلق بما يسمى الملف الروسي في الولايات المتحدة هو انعكاس للنزاعات السياسية الداخلية المستمرة»، مضيفا أن المزاعم بأن ابنة أخته التقت مستشار ترامب السابق جورج بابادوبولوس هي «ضرب من الأوهام».

وقال «لا أعرف شيئا عن ذلك، بالتأكيد لا شي». وتأتي هذه التصريحات في وقت سرّع المدعي الخاص روبرت مولر وتيرة التحقيق الذي يجريه بشأن التدخل الروسي بحملة ترامب الرئاسية الأميركية مع توجيه التهم في نهاية أكتوبر إلى ثلاثة مستشارين سابقين لترامب.

وأعلن ترامب أن نظيره الروسي طمأنه انه «لم يتدخل» في الانتخابات الرئاسية الأميركية . وأضاف «أصدق ذلك حقيقة عندما يخبرني هو بذلك، أنه يعني ذلك». واعتبر بوتين أن الضغوط التي تمارسها واشنطن على قناة «روسيا اليوم» لتسجل بصفتها «عميلا أجنبيا» في الولايات المتحدة يمثل «هجوما» على وسائل الإعلام الروسية، وتوعد بالرد.

وصرّح بوتين «الهجوم على إعلامنا هو هجوم على حرية التعبير، لقد سلكوا طريق إغلاق (روسيا اليوم) بحكم الأمر الواقع». وأكد «يجب علينا بالتأكيد الردّ، وسيكون هناك ردّ مماثل». تتهم السلطات الأميركية قناة «روسيا اليوم» ووكالة أنباء سبوتنيك الرسميتين بالدعاية لصالح الكرملين وتشتبه بأنهما حاولتا التأثير في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأعلن تلفزيون «روسيا اليوم» الحكومي أنه سيتسجل على أنه «وكيل أجنبي» في الولايات المتحدة وذلك تنفيذا لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب» الذي يفرض على كل شركة تمثل دولة أو منظمة أجنبية بتقديم كشف حساب دوري إلى السلطات الأميركية حول علاقاتها مع هذه الدولة أو المؤسسة تحت طائلة تجميد حساباتها.وقال بوتين «ليس هناك أي دليل يؤكد تدخل وسائلنا الإعلامية في الحملة الانتخابية». وأشار إلى أن «وسائل الإعلام تعطي رأيها فقط، يمكنك التشكيك بهذا الرأي لكن ليس عبر إغلاق هذه الوسائل الإعلامية أو عبر إيجاد ظروف تجعل من المستحيل عليها القيام بمهنية».