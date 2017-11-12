مناورات بحرية أميركية كورية جنوبية واسعة النطاق

عواصم (وكالات)

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، أمس، مناورات بحرية مشتركة بمشاركة ثلاث حاملات طائرات أميركية، في استعراض للقوة ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وذكرت شبكة «abc» نيوز الأميركية، أن «المناورات التي تستمر لمدة 4 أيام، وبدأت في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، تأتي في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جولته الآسيوية التي تهيمن عليها مناقشات حول التهديد النووي لكوريا الشمالية».

وأشارت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إلى أن «حاملات الطائرات الأميركية (يو إس إس رونالد ريجان) و(يو إس إس نيميتز) و(يو إس إس ثيودور روزفلت)، ستدخل تباعاً إلى المنطقة التي تجري فيها المناورات التي ستستمر حتى الثلاثاء المقبل».

وأوضح بيان للجيش الكوري الجنوبي أن «المناورات تهدف إلى تعزيز قدرات الضربات الجوية والعمليات المشتركة، بالإضافة إلى إظهار إرادة قوية واستعداد عسكري قوي لدحر أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية بقوة ساحقة حال وقوع أزمة».