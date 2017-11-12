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عباس:«لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة»

«مليونية» فلسطينية إحياء لذكرى رحيل عرفات
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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

احتشد نحو مليون فلسطيني في ساحة السرايا وسط مدينة غزة امس للمشاركة في إحياء الذكرى الـ13 لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. وبدأت حشود الجماهير من مختلف مناطق قطاع غزة، منذ ساعات صباح امس، تتوجه إلى ساحة السرايا في قلب مدينة غزة، للمشاركة بمهرجان الوحدة والدولة، الذي تقيمه حركة «فتح».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مئات الآلاف من الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية وعائلات بأكملها يحتشدون في ساحة السرايا، إضافة إلى الشوارع المحيطة في الساحة التي تعج بالمواطنين الذين يرفعون أعلام فلسطين ورايات حركة «فتح» وصوراً للرئيس الراحل أبو عمار، وصوراً لمحمود عباس.

وأكدت «وفا» أن حافلات تقل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من كافة مدن ومخيمات القطاع من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالاً، إضافة إلى السير على الأقدام تتوافد إلى منطقة السرايا مكان المهرجان. خاصة أن السرايا لم تعد تتسع للجماهير الكبيرة.

وقد شهدت الشوارع المحيطة بالسرايا إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الشرطة في غزة الشوارع المؤدية للساحة في وجه السيارات والحافلات تسهيلاً لمرور المواطنين الذين قدموا من مختلف محافظات قطاع غزة.

واحتشد الآلاف من الجماهير منذ ساعات مساء أمس الأول في ساحة السرايا، تعبيرا عن الوحدة الوطنية ووفاء للرئيس الراحل أبو عمار. وأقيمت منصة ضخمة للمهرجان ورفعت لافتات تؤكد على الوحدة الوطنية، وتستذكر شهداء الثورة الفلسطينية. وهذه أول مرة تسمح حماس بإحياء ذكرى عرفات منذ 2007. ... المزيد
     
 