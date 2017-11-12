«مليونية» فلسطينية إحياء لذكرى رحيل عرفات

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

احتشد نحو مليون فلسطيني في ساحة السرايا وسط مدينة غزة امس للمشاركة في إحياء الذكرى الـ13 لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. وبدأت حشود الجماهير من مختلف مناطق قطاع غزة، منذ ساعات صباح امس، تتوجه إلى ساحة السرايا في قلب مدينة غزة، للمشاركة بمهرجان الوحدة والدولة، الذي تقيمه حركة «فتح».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مئات الآلاف من الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية وعائلات بأكملها يحتشدون في ساحة السرايا، إضافة إلى الشوارع المحيطة في الساحة التي تعج بالمواطنين الذين يرفعون أعلام فلسطين ورايات حركة «فتح» وصوراً للرئيس الراحل أبو عمار، وصوراً لمحمود عباس.

وأكدت «وفا» أن حافلات تقل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين من كافة مدن ومخيمات القطاع من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالاً، إضافة إلى السير على الأقدام تتوافد إلى منطقة السرايا مكان المهرجان. خاصة أن السرايا لم تعد تتسع للجماهير الكبيرة.

وقد شهدت الشوارع المحيطة بالسرايا إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت الشرطة في غزة الشوارع المؤدية للساحة في وجه السيارات والحافلات تسهيلاً لمرور المواطنين الذين قدموا من مختلف محافظات قطاع غزة.