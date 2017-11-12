365 مليون دولار مساعدات أميركية «غير مشروطة» للبيشمركة

باسل الخطيب، وكالات (أربيل)

يعتزم الكونجرس الأميركي إقرار مشروع يهدف لتقديم مساعدات عسكرية «غير مشروطة» إلى البيشمركة الكردية، قيمتها 365 مليون دولار، ما يشي بتطور لافت بعد أن كان يشترط على حكومة كردستان الالتزام بـ«عراق موحد» لقاء المساعدات العسكرية. ومؤخراً، تبنى أعضاء بارزون في الكونجرس، حملات لدعم إقليم كردستان ضد «الحشد الشعبي» الطائفي، مطالبين البيت الأبيض بدعم استقلال الإقليم. من جهته، أعلن وزير خارجية قبرص، ايوانيس كاسوليدس، إمكانية قيام بلاده بارسال مزيد من الأسلحة الخفيفة والذخائر للبيشمركة.

من جانب آخر، أشاد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بما حققته البيشمركة من انتصارات ضد «داعش»، واصفاً عناصرها بـ«أبطال قاتلوا الإرهاب ويتمتعون بالوطنية، ولم يحملوا السلاح ضد الجيش العراقي». ودعا العبادي كردستان إلى «الصبر قليلاً» لأن مخصصاته ستطلق قريباً.