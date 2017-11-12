صور جوية تكشف قاعدة عسكرية إيرانية قرب الجولان المحتل

لندن (وكالات)

كشفت صور التقطت عبر قمر اصطناعي تشغله مؤسسة «ديجيتال جلوب» في نيويورك، ما يشير إلى وجود قاعدة عسكرية إيرانية يجري بناؤها في موقع تستخدمه قوات النظام بمدينة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي على بعد أكثر من 50 كلم عن الجولان المحتل، حيث تحاول طهران تثبيت نفسها عسكرياً هناك.

وفيما أفاد تحليل مستقل لصور القاعدة، أنها تضم مباني جديدة وأخرى قديمة تم تحديثها، وتقول مصادر عسكرية غربية إن القاعدة غير مأهولة حالياً. وتحدثت تقارير إعلامية عن أن عسكريين إيرانيين كباراً زاروا القاعدة خلال الأسابيع الأخيرة. وتظهر في الصور، سلسلة أبنية عريضة بارتفاع قليل، كأنها مخصصة لمركبات ولسكن جنود. وبمقارنتها مع ثانية تم التقاطها في مايو الماضي، يتبين أن مباني ومنشآت جديدة ظهرت في الموقع.

وفي أكتوبر الماضي، أبلغ رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في القدس المحتلة، أن بلاده لن تسمح بوجود لإيران و«حزب الله» في المناطق الغربية والجنوبية من سوريا، والتي تقابل الجولان المحتل.