ارتفاع إيرادات قناة السويس %3.4



تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017 القاهرة (رويترز) ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية بنسبة 3.4% إلى 4.343 مليار دولار في أول عشرة أشهر من 2017، حسب ما أعلنت الهيئة أمس. وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن إيرادات القناة في أول عشرة أشهر من عام 2016 بلغت 4.202 مليار دولار. تختصر قناة السويس، البالغ طولها 192 كيلومتراً زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا نحو 15 يوماً في المتوسط، وفي 2016 بأكمله تراجعت إيراداتها 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار، وفقاً لحسابات لرويترز، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015، وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول 2023.