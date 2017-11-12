إدراج «إعمار للتطوير» يسهم في تعزيز عمق سوق دبي المالي

باشرت شركة إعمار للتطوير بطرح أسهمها للاكتتاب العام والتحول إلى شركة مدرجة في سوق دبي المالي، مستهدفة جمع 1.24 إلى 1.5 مليار دولار أميركي.

ويحمل الإصدار الأولي العام لـ إعمار للتطوير الرقم 18 من حيث عدد الإصدارات الأولية التي شهدتها السوق الإماراتية خلال العقد الأخير، والتي نتج عنها حوالي 9.8 مليار دولار أميركي من الأموال المجمعة، ومن حيث الحجم يحتل هذا الإصدار المرتبة الثالثة على لائحة الإصدارات الأولية للشركات الإماراتية، خلف كل من الإصدار الخاص بـ «إعمار مولز» العام 2014 والذي بلغ حجمه 1.6 مليار دولار والطرح الأولي لأسهم موانئ دبي العالمية في العام 2007، الذي بلغ حجمه حوالي 4.2 مليار دولار، وهو الأكبر إلى تاريخه.

وبموجب نشرة الإصدار الخاصة بـ إعمار للتطوير، تتراوح قيمة الشركة بين 22.8 مليار درهم إماراتي و27.6 مليار درهم، في حين بلغ تقييم الاكتتاب العام لـ «إعمار مولز» 37.7 مليار درهم. نرى أن الإصدار الأولي العائد لشركة إعمار للتطوير سيدفع قدماً نحو زيادة عمق الأسواق المالية الإماراتية، وسيسهم في رفع حجم السيولة المتوفرة في تلك السوق، وذلك على الرغم من أن النتائج المتأتية عن عموم الإصدارات الأولية التي شهدتها السوق الإماراتية خلال العقد الماضي جاءت مخيبة لناحية العائد على الاستثمار، بعد أن اقتصر عدد الشركات التي تم تداول أسهمها بأسعار أعلى من سعر الإصدار، على ثلاثة فقط. وبموجب النطاق السعري المحدد للسهم الواحد، نتوقع أن يبلغ الثقل الوزني لسهم إعمار للتطوير نسبة 5% من إجمالي وزن المؤشر العام لسوق دبي المالي، ما يضعها في المرتبة السابعة من حيث حجم الثقل على المؤشر.

كما نتوقع أن تستحوذ شركة إعمار للتطوير على نسبة تتراوح بين 4 إلى 6% من مجموع التداولات المتكررة في سوق دبي المالي، في وقت يبلغ حجم مساهمة «إعمار مولز» نسبة 2.4 في المئة من مجموع السيولة المتداولة في السوق منذ نوفمبر 2014.

وشكلت شركة إعمار للتطوير جزءاً من شركة إعمار العقارية والتي بدورها تستحوذ مؤسسة دبي للاستثمار- الذراع الاستثماري لحكومة دبي- على حصة رئيسية فيها تبلغ نسبة 29.2% من رأس المال وذلك منذ تأسيسها العام 1997.