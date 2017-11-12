الأحبابي يطلع على تصنيع معدات الوحدات «الكهروضوئية» الشمسية لمحطة نور أبوظبي في الصين

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وفدَ الهيئة الذي قام بزيارة شركة جينكو سولار في مدينة هايينغ الصينية جنوب غرب شنغهاي، بمشاركة المهندس عادل سعيد السعيدي «مدير دائرة الخصخصة في الهيئة بالإنابة»، وعدد من موظفي دائرة الخصخصة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل في مصانع شركة جينكو سولار باعتبارها واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في العالم، وهي الشركة التي تقوم من خلال ائتلافها مع شركة ماروبيني اليابانية بتنفيذ مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية كأكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، في مدينة سويحان في إمارة أبوظبي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاوات، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وفقاً لنموذج المنتج المستقل الذي تنتهجه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص، بنسبة ملكية 60% للهيئة من رأسمال المشروع، في حين يمتلك ائتلاف ماروبيني/‏‏ جينكو نسبة 40% المتبقية، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2019، وسوف يسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، وتحقيق وفر في قطاع الماء والكهرباء حالما تبدأ المحطة بالإنتاج، وتحقيق مساعي الحكومة الهادفة لتنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي وخلق فرص عمل لأبناء الدولة في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي.

وتم خلال الزيارة استعراض مرافق التصنيع التابعة لشركة جينكو، والاطلاع على أحدث معدات تصنيع الوحدات الكهروضوئية الشمسية باستخدام أحدث المعدات التكنولوجية لتصنيع وإعداد الخلايا الشمسية الكهروضوئية، حيث ستستمر الشركة في إنتاج الوحدات اللازمة لمشروع نور أبوظبي وفقاً للجدول الزمني المعتمد، حتى يونيو 2018 ليبدأ بعد ذلك العمل على نقل الوحدات وتركيبها في موقع المحطة في سويحان.

واطلع وفد الهيئة على عمليات عملية التصنيع وآليات تشريح رقائق السيليكون من سبائك السيليكون الأحادية، وعمليات المعالجة والتركيب وتنظيف الحمض، وأعمال النشر، والحفر والعزل، والغسل، والطلاء بمواد مضادة للانعكاس، بالإضافة إلى أعمال طباعة الشاشات والتجفيف واختبار الكفاءة وانتهاء إلى تجميع الخلايا الشمسية وتركيبها على الوحدة الكهروضوئية الشمسية واختبارها قبل الشحن إلى أبوظبي، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات التي سيتم شحنها نحو 3.3 مليون وحدة كهروضوئية شمسية محملة على 125 ألف منصة متحركة، سيتم شحنها في أكثر من 5 آلاف حاوية.

وعقد عبدالله علي الأحبابي اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة جينكو سولار «ديفيد لي» الذي رحَّب بدوره بوفد الهيئة وتقدم إليهم بالتهنئة على تحقيق الإغلاق الناجح لمشروع نور أبوظبي في مايو الماضي، مشيداً بالاحترافية العالية ومبادئ الشفافية والنزاهة التي اتسمت بها الهيئة طوال مراحل التنافس على تنفيذ هذا المشروع، مما أسهم في تحقيق أدنى سعر حتى الآن في السوق العالمي للطاقة الشمسية الكهروضوئية.