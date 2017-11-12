حوار-مصطفى عبد العظيم

أكدت شركة بوينج الأميركية لصناعة الطائرات تفاؤلها بمستقبل صناعة الطيران في الإمارات التي تحولت في غضون السنوات القليلة الماضية إلى لاعب محوري في هذه الصناعة سواء على صعيد حركة النقل الجوي أو على صعيد التصنيع.

وتكشف الشركة خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة لمعرض دبي للطيران عن مجموعة طائرات تظهر للمرة الأولى في المعرض تشمل طائرة 10-787، و737 MAX و777-300ER.

وقال مارتي بينتروت نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا في الشركة، إن ما يعكس الأهمية الكبيرة لصناعة الطيران في الإمارات ذلك النمو المذهل في أساطيل الناقلات الإماراتية التي وآفاق التوسع الواعدة لهذه الناقلات خلال السنوات المقبلة في ظل الطلبيات الكبيرة التي وقعتها هذه الناقلات في الأعوام الأخيرة.وأضاف بينتروت في حوار مع «الاتحاد» بمناسبة مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق اليوم، إن لدى بوينج حالياً طلبات شراء مجمعة تبلغ 320 طائرة للناقلات الإماراتية حتى شهر سبتمبر 2017، تتضمن 165 طائرة لطيران الإمارات (150 طائرة 777X و15 طائرة 777-300ER) و97 طائرة لشركة الاتحاد للطيران تشمل (54 طائرة 787، و25 طائرة 777X، وطائرة واحدة (777 F) وكذلك 76 طائرة لشركة فلاي دبي (73 منها 737 MAX).

وأوضح أن هذه الطلبيات التي تضاف إلى الأرقام الضخمة للطائرات من طرازات بوينج المختلفة قيد التشغيل لدى هذه الشركات، تعكس الأهمية الكبرى لصناعة الطيران في دولة الإمارات، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة العمل مع عملائها في الإمارات لتقييم وتلبية متطلباتهم المستقبلية، وأن شركات الطيران الإماراتية تتمتع بالقدرة على مواصلة النمو والقفز فوق التحديات.