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مؤتمر «قادة القوات الجوية» يناقش «الحروب القائمة على الشبكات»
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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات بحضور اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي أمس، الدورة الثامنة لـ «مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية» (DIAC) والمؤتمر الرسمي «لمعرض دبي للطيران 2017»، في فندق جميرا بيتش بدبي بتنظيم من مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينغما».

شارك في المؤتمر الوفود الرسمية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى حضور كبار الضباط من دولة الإمارات ووفود رفيعة المستوى ومسؤولين من القطاع الخاص، إلى جانب قادة القوات الجوية وكبار المسؤولين للدول.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالمشاركين ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه «نلتقي في هذا المؤتمر للمرة الثامنة خلال 14 عاماً كي نبحث التطورات التي طرأت على القوات الجوية والدور الحيوي الذي لعبه رجالنا من أبناء القوات الجوية في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، فقد شهدت القوات الجوية تطوراً كبيراً على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث تطورت أنظمة الطيران وأنظمة الحاسب الآلي والأسلحة الدقيقة على سبيل المثال، وقد كان للبيئة الاستراتيجية الناشئة تأثيرها على سير العمليات العسكرية وطرق تنفيذها في وقت السلم ووقت الحرب على حد سواء كما كان تأثيرها قويا أيضاً على تطور القوات الجوية وطرق استخدامها».

وأضاف سموه «نجتمع كأصدقاء وحلفاء لتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية التغلب على التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه عالمنا اليوم، وبحث كيفية تطوير دفاعاتنا والدور الذي يمكن أن يلعبه سلاح الجو والدفاع الجوي في هذه المنظومة المتطورة فما زالت الأحداث الجارية في اليمن وسوريا والعراق تؤكد مجدداً مدى الأهمية القصوى التي تتمتع بها القوات الجوية في تحقيق التفوق على أرض المعركة». ... المزيد
     
 

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