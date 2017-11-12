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أكدوا أهمية المعرض في تكريس مكانة أبوظبي العالمية بالقطاع

رجال أعمال: قطاع البترول يسترد عافيته.. و«أديبك» منصة لانطلاق الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات
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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومسؤولون بشركات بترول في أبوظبي أن قطاع البترول بدأ يسترد عافيته خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة أسعار النفط، متوقعين أن يشهد العام المقبل تحسناً ملحوظاً في الأداء، ما ينعكس بالإيجاب على أعمال الشركات الوطنية العاملة بالقطاع.

وأشار هؤلاء إلى أهمية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي تنطلق فعالياته بأبوظبي غداً، في تكريس مكانة الإمارة بالقطاع عالمياً، لاسيما في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المشاركين والزوار بالمعرض، والذي يعد منصة تتيح فرصاً عديدة ومتنوعة للقاء شركاء تجاريين جدد من مختلف أنحاء العالم.

وأشاروا إلى أهمية المعرض باعتباره نقطة انطلاق الشركات الوطنية للاستثمار بالخارج، فضلاً عن دوره في جذب استثمارات أجنبية للسوق المحلي. وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015، مع تحسن أسواق النفط، حيث بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين الماضي.

وأكد مسؤولون بشركات البترول وأعضاء بلجنة التجارة في غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي أهمية المعرض في توفير فرص لشركات النفط المحلية لإقامة علاقات شراكة وأعمال جديدة، بما يعزز نمو القطاع.

وأشار رجال أعمال إلى أهمية الترويج الخارجي للمعرض، لاسيما في ظل المشاركة الواسعة للشركات الأجنبية، لافتين إلى إمكانية دراسة زيادة مساحة المعرض في ظل رغبة كثير من الشركات المحلية بالمشاركة، فضلاً عن دراسة توفير مساحات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة. ... المزيد
     
 

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