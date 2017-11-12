سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومسؤولون بشركات بترول في أبوظبي أن قطاع البترول بدأ يسترد عافيته خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة أسعار النفط، متوقعين أن يشهد العام المقبل تحسناً ملحوظاً في الأداء، ما ينعكس بالإيجاب على أعمال الشركات الوطنية العاملة بالقطاع.

وأشار هؤلاء إلى أهمية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي تنطلق فعالياته بأبوظبي غداً، في تكريس مكانة الإمارة بالقطاع عالمياً، لاسيما في ظل الزيادة المستمرة في أعداد المشاركين والزوار بالمعرض، والذي يعد منصة تتيح فرصاً عديدة ومتنوعة للقاء شركاء تجاريين جدد من مختلف أنحاء العالم.

وأشاروا إلى أهمية المعرض باعتباره نقطة انطلاق الشركات الوطنية للاستثمار بالخارج، فضلاً عن دوره في جذب استثمارات أجنبية للسوق المحلي. وسجلت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ يوليو 2015، مع تحسن أسواق النفط، حيث بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 62.44 دولار للبرميل في تعاملات الاثنين الماضي.

وأكد مسؤولون بشركات البترول وأعضاء بلجنة التجارة في غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي أهمية المعرض في توفير فرص لشركات النفط المحلية لإقامة علاقات شراكة وأعمال جديدة، بما يعزز نمو القطاع.