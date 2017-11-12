«أساس» تبيع 30 فيلا سكنية في مشروع منطقة حوشي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، عن إطلاق عمليات بيع 30 فيلا سكنية موزعة على 15 قطعة أرض بنظام الفيلتين على كل قطعة أرض وبمواصفات عالية الجودة، ضمن مشروع منطقة حوشي، الواقع على شارع مليحة الذي يربط شارع محمد بن زايد بشارع الإمارات في إمارة الشارقة.

وتحتوي كل قطعة على فيلتين متلاصقتين بتشطيبات فاخرة، حيث تتكون كل فيلا من ثلاث غرف نوم كبيرة وصالة معيشة ومجلسين إضافة إلى مطبخين وخمسة حمامات وموقفين للسيارات، بمساحات واسعة في حدود 4100 قدم مربعة للفيلا الواحدة وبإجمالي 8200 قدم مربعة للفيلتين معا وذلك على قطعة أرض مساحتها 10000 قدم مربعة وبسعر 4.2 مليون درهم، وهي متاحة للمواطنين، ولأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وللجنسيات العربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: «يسعدنا إطلاق عملية البيع للفلل السكنية الثلاثين في مشروع الحوشي، الواقع في واحدة من أكثر المناطق حيوية بالقرب من المدينة الجامعية ومنطقة المدارس بمويلح وعلى الطريق بين إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، والذي يتوقع أن يكون له مستقبل متميز خلال الفترة المقبلة مع اكتمال الكثير من العمليات الإنشائية والعمرانية في المنطقة، ما يجعل الإقامة في هذا المكان تجربة مميزة وفي نفس الوقت فرصة استثمارية واعدة».