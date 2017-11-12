الأميري: إنتاج المعرفة من العلوم والتكنولوجيا أساس الاقتصاد

دبي (الاتحاد)

قالت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة، إن الدولة أطلقت الاستراتيجية المئوية 2071 والتي تركز فيها على مواكبة التغيرات والتطورات العالمية السريعة وبشكل يومي، ومن جملة تلك المتغيرات هي العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وأضافت معاليها أنه من هذا المنطلق تم إعادة تشكيل مجلس الوزراء واستحداث ملفات جديدة على رأسها العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي كمحاور مهمة في حياتنا اليومية، بالإضافة إلى ملف المهارات المتقدمة التي تشهد تطوراً مستمراً يجب مواكبته من خلال التطور واستشراف المستقبل.

وقالت «نحن نتكلم عن العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وهنالك العديد من التحديات التي تواجه مواكبة تلك المتغيرات، مثل التشغيل واستخدامات التكنولوجيا والتصنيع والاستفادة من تلك العلوم بشكل محلي وذاتي، فكلما كان إنتاج المعرفة محلياً وذاتياً كلما كان الالتحاق بركب التطورات والتقدم بشكل أسرع في الاقتصاد المعرفي أساس الاقتصاد المعرفي هي إنتاج المعرفة من العلوم والتكنولوجيا».

وأضافت معاليها «تطورات العلوم والتكنولوجيا منظومة متكاملة ومن المهم إبراز التحديات التي تواجهها دول العالم مثل الأمن الغذائي والطاقة والمياه، ولا بد من مواكبة التطورات في القطاع الصحي وعلوم الأحياء، كما من المهم جداً مواكبة التطورات التعليمية وتعزيز ارتباطها بمهن المستقبل خلال 50 عاماً».