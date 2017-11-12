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تتبع المنتدى الاقتصادي العالمي وتركز على انتشار الرقمنة والإنترنت

العلماء عضواً بمجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع

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تاريخ النشر: الأحد 12 نوفمبر 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». جاء ذلك، ضمن أعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تعقدها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل نموذجاً عالمياً في تبني رؤى استراتيجية لصناعة وتشكيل ملامح المستقبل، وعنصراً محورياً في صياغة الحوار والتوجهات العالمية الخاصة بمستقبل القطاعات الحيوية.

وقال العلماء، إن اختياره لعضوية المجموعة يمثل تأكيداً لمكانة دولة الإمارات وموقعها الريادي كمركز عالمي لاستشراف المستقبل، وأسبقيتها في إطلاق المبادرات المبتكرة التي تعزز الاستفادة من أدوات وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الخير للشعوب.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات ستشارك بفاعلية في جهود المجموعة لتمكين المجتمعات من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في خدمة مصالح الشعوب، وستعمل من خلالها على تعزيز الوعي المجتمعي العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي التي ستشكل هوية المستقبل وتوجهاته.

وتركز مجموعة الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» على مواضيع انتشار الرقمنة والاتصال بالإنترنت كمحاور أساسية للثورة الصناعية الرابعة، ومحرك الأكبر لتطور المجتمعات وفتح آفاق جديدة من الأعمال وتعزيز دور الحكومات في صياغة السياسات الموائمة للتطورات الناتجة عن التحول الرقمي السريع، ومدى تأثيره في مجريات الأعمال والتوجهات السياسية والأعراف الاجتماعية. ... المزيد
     
 

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