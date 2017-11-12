العلماء عضواً بمجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أعلنت حكومة دولة الإمارات اختيار معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، لعضوية مجموعة مستقبل الاقتصاد الرقمي والمجتمع التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». جاء ذلك، ضمن أعمال الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تعقدها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل نموذجاً عالمياً في تبني رؤى استراتيجية لصناعة وتشكيل ملامح المستقبل، وعنصراً محورياً في صياغة الحوار والتوجهات العالمية الخاصة بمستقبل القطاعات الحيوية.

وقال العلماء، إن اختياره لعضوية المجموعة يمثل تأكيداً لمكانة دولة الإمارات وموقعها الريادي كمركز عالمي لاستشراف المستقبل، وأسبقيتها في إطلاق المبادرات المبتكرة التي تعزز الاستفادة من أدوات وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الخير للشعوب.

وأضاف أن حكومة دولة الإمارات ستشارك بفاعلية في جهود المجموعة لتمكين المجتمعات من أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيفها في خدمة مصالح الشعوب، وستعمل من خلالها على تعزيز الوعي المجتمعي العالمي في مجالات الاقتصاد الرقمي التي ستشكل هوية المستقبل وتوجهاته.