عبد الله صالح: حققنــا مكاســـب فنيــــــة قبل مواجهة أوزبكستان

العين (الاتحاد)

وصف عبد الله صالح، مشرف المنتخب الوطني، تجربة الأبيض أمام هاييتي أول من أمس، والتي انتهت بالخسارة بهدف نظيف دون رد، بـ«التجربة المفيدة»، التي مكنت المدرب من الوقوف على قدرات أكبر عدد من اللاعبين في مرحلة التعارف بين الجهاز الفني وعناصر المنتخب.

وكشف صالح عن مرور المعسكر الحالي بـ3 مراحل، وقال: «قمنا باستدعاء 26 لاعباً، ثم 4 لاعبين بعد ذلك، و5 لاعبين من ناشئي العين أيضاً لاستكمال العدد اللازم في التقسيمة التي خاضها الفريق، ونشكر نادي العين على تلك المبادرة».

وتابع: «حققنا فوائد كبيرة، خاصة ونحن في بداية فرض تكتيك جديد على اللاعبين، لكن رغم ذلك كان انتشار اللاعبين جيداً وقدمنا مستوى مقبولاً جداً في تجربة مفيدة للغاية، ومثل تلك التجارب تسهل وضع الجهاز الفني يده على نقاط القوة والضعف».

وأضاف: «المدرب سعيد من تفهم اللاعبين للتكتيك، الذي يرغب في تنفيذه داخل الملعب، ورغم ذلك فاجأني منتخب هاييتي الذي قد لا يكون ترتيبه متقدماً، لكنه منتخب يلعب بقوة، وأعتقد أن اللاعبين تفاجأوا بقوة المنافس، ونتمنى أن يظهر المنتخب بصورة أفضل في التجربة الودية الثانية أمام أوزبكستان، حيث نسعى لخلق توليفة جديدة من اللاعبين، لكن الإصابات تلاحق البعض منهم منذ بداية معسكرنا، لكن نتمنى أن تكون العناصر الجديدة الوافدة على المنتخب حاضرة بقوة في قادم المباريات».