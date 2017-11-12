«كفاح ميفعة» بطلاً لكأس شهداء الإمارات في شبوة

شبوة (وام)

توج نادي الكفاح الرياضي بمحافظة شبوة، ببطولة كأس شهداء الإمارات للعام 2017 والتي أقيمت تحت شعار «شهداؤكم شهداؤنا» بعد فوزه على نادي طليعة حبان بركلات الترجيح في المباراة النهائية، التي جمعتهما على ملعب الكفاح في مديرية ميفعة.

نظم البطولة التي انطلقت في الأول من نوفمبر الجاري بمشاركة 8 أندية شبابية من مختلف مديريات محافظة شبوة، نادي كفاح ميفعة بالتعاون مع مجموعة من الداعمين، أبرزهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ونادي قوات النخبة، وقبيل المباراة وقف الحاضرون دقيقة حداد على أرواح شهداء الإمارات، تقديراً وعرفاناً لدماء الشهداء الأبطال وشهداء قوات النخبة الشبوانية.

ورحب مهدي بامعلم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تصريح له، بالحضور من مختلف مديريات شبوة، وثمن قدومهم لمديرية ميفعة وحرصهم على مشاركة أبناء ميفعة نهائي البطولة.

من جهته، أكد مهدي صالح الدحيمي مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة، أن أرواح شهداء الإمارات - الذين ارتوت أرض شبوة بدمائهم الزكية - تجسد أروع معاني التضحية والبطولات لأبناء الإمارات، وتؤكد العمق الإستراتيجي والروابط التاريخية الممتدة على مدى عقود بين الشعبين الشقيقين، مثمناً الجهود التي تبذلها الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن، الذي يرفد شبوة خاصة والمحافظات المحررة على وجه العموم بالدعم النوعي على مختلف الصعد الإغاثية والخدمية والتنموية.

وبارك عبدالله عاتق باعوضة مدير عام مديرية ميفعة، لناديي كفاح ميفعة وطليعة حبان، تأهلهما للمباراة النهائية والعرض القوي الذي قدماه، ما يعكس صورة حسنة عن الرياضة الشبوانية في الداخل والخارج، وتوج المهندس مبارك بن حمامة ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في شبوة، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة ومدير عام مديرية ميفعة واللجنة المنظمة للبطولة، المتميزين بالجوائز المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

ونال نادي الكفاح كأس البطولة ونادي طليعة حبان المركز الثاني، إلى جانب تكريم أفضل لاعب في البطولة لاعب نادي الكفاح فارس عبدالحكيم، وهداف البطولة لاعب الكفاح الشاب محسن لمدح، وأفضل حارس مرمى مهدي الصريمي من نادي الطليعة، إلى جانب حكام المباراة النهائية علي محمد بروك وعلوي محمد عبدالسيد وماجد محمد عبدالسيد وماجد الحداد الحكم الرابع.