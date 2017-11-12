مراد المصري (دبي)

فرض التحفظ نفسه على أول مواجهات حتا وعجمان في مسابقات «المحترفين»، ما بين التبديلات العديدة على التشكيلة الأساسية من الجانبين ومحاولة الخروج بنقطة على أقل تقدير، لتنتهي مواجهتهما بالتعادل السلبي مساء أمس الأول، في الجولة الثالثة للدور الأول لكأس الخليج العربي، ويتأجل موعد النزال «الحقيقي» بينهما إلى السابع من ديسمبر المقبل، حيث يلتقيان في الجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري الخليج العربي، ووقتها سيكون كلاهما مطالباً بإشراك أفضل تشكيلة ومحاولة تسجيل الأهداف؛ نظراً لموقعهما الحالي الذي يجعلهما ضمن دائرة محاولة الهروب من مناطق الهبوط. وشاءت الصدف أن يكون حتا طرفاً هذا الموسم في أكثر المواجهات التي تحفل بالبطاقات الملونة في مسابقة كأس الخليج العربي، حيث جاء السيناريو للمرة الثالثة على التوالي التي يحصل فيها لاعب من الفريق المنافس على بطاقة حمراء وهو محمد أحمد لاعب عجمان، وقبلها جاسم يعقوب لاعب النصر، وقبل ذلك سعيد جمعة لاعب العين، علماً أن مواجهة «الإعصار» و«البركان» عرفت إشهار 6 بطاقات صفراء وواحدة حمراء بمجموع 7 بطاقات.

وعبر السوري نزار محروس، المدير الفني لحتا، عن رضاه بشكل عام، في ظل ما وصفه بالمكاسب التي خرج منها الفريق وأبرزها ظهور وجوه قادرة على تحقيق الإضافة للفريق في الفترة المقبلة، وقال: اكتشفت 7 أو 8 لاعبين من خلال هذه المباراة، سواء كلاعبين لم يحصلوا على وقت للعب في المباريات الماضية، أو لاعبين قاموا بتأدية أدوار جيدة في مواقع جديدة لهم، ومنهم في الخط الخلفي سبيل المدني الذي لعب في مركز قلب الدفاع وبرهن أنه يمكن الاستعانة به كظهير أو قلب دفاع، كما أدى محمود قاسم مباراة جيدة للغاية، وهناك راشد جلال في وسط الملعب وأسماء أخرى يمكن الاعتماد عليهم.

وأوضح المدرب أن المباراة لم تصل لحد الخشونة المفرطة بالنظر للبطاقات وطرد لاعب منع عجمان، وقال: هذا أسلوب لعب المنافس دائماً عبر الدفاع المتكتل على المنافس والاعتماد على المرتدات، وهو ما جعل هناك الكثير من الالتحامات لكنها انتهت مع صافرة نهاية الحكم.

من جانبه اعتبر المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لعجمان، أن مواصلة النتائج الإيجابية ولو من خلال التعادل كان مهماً من الناحية الذهنية لفريقه في الفترة الحالية، فيما أوضح أن المباراة شكلت فرصة لإشراك لاعبين لم يشاركوا منذ فترة مع الفريق، حيث قام بالعديد من التغييرات ومنها تواجد 3 لاعبين في خط الظهر غابوا منذ بداية الموسم.

وأوضح المدرب أن المباراة جاءت عادية في مجرياتها دون تفوق واضح لأي من الفريقين، ما عدا لقطة الكرة التي ارتدت من القائم بتسديدة مايجا مهاجم عجمان، وقال: «لعبنا من أجل تحقيق الفوز الذي كان سيمنحنا بطاقة الصعود، لكن العودة بنقطة من خارج الديار أمر إيجابي، وتبقي آمالنا قائمة ببلوغ الدور ربع النهائي». وأوضح المدرب أن لاعبيه لم يتعمدوا الخشونة في المباراة، ويمكن وصف أدائهم بالحماسي، وقال: «اللاعب الذي يغيب فترة يريد أن يثبت وجوده بأداء حماسي في الميدان، وهو ما نتج عنه الحصول على هذه البطاقات».