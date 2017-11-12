الساحرة ليست عادلة!

محمد حامد (دبي)

تأبى كرة القدم أن تكتفي بالإثارة والمفاجآت داخل المستطيل الأخضر، فهي تواصل إثارتها خارج الملعب بصورة ربما تفوق ما يحدث بداخله، وبالنظر إلى الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالدخل المالي لنجوم الساحرة، وتحديداً الراتب الأسبوعي أو السنوي الذي يعد مقياساً لتقييم اللاعب بعيداً عن الدخل المالي من الإعلانات وغيرها، فإن المفاجآت تتوالى، حيث يحصل لاعب بلجيكي يعد مجهولاً على الساحة العالمية على 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، واللافت في الأمر أن النادي الذي يلعب له يصعب على نصف عشاق كرة القدم حول العالم نطق اسمه بطريقة صحيحة، لأنه ببساطة أحد أندية الصين المجهولة، وبذلك يتفوق هذا اللاعب من حيث الدخل على نجوم مثل هاري كين، وراشفورد، وساني، والموهوب ديلي آلي وغيرهم من اللاعبين.

في كرة القدم ليس بالضرورة أن تكون الأفضل لتحصل على الراتب الأعلى، لكن الأكثر إثارة للتعجب أنه لا يجب أن تكون موهوباً بصورة لافتة لكي تحصل على الراتب الأعلى، والنموذج الأكثر إثارة للجدل هو اللاعب البلجيكي أكسل فيتسل البالغ 28 عاماً، وهو لاعب وسط جيد بمقاييس كرة القدم الحديثة، ولكنه لم يلعب يوماً لأحد الأندية الكبيرة على الساحة الأوروبية، صحيح أن اليوفي كان يسعى للتعاقد معه، ولكنه انتقل من زينت سان بطرسبيرج إلى الدوري الصيني، وتحديداً إلى فريق تيانجين مقابل 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليصبح واحداً من الأعلى أجراً على الساحة العالمية.

وبالنظر إلى رواتب أشهر النجوم، فإن ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو فقط دون غيرهما لا تثير رواتبهما التساؤلات، فهما الأفضل في العالم رسمياً، بحكم سيطرتهما على الكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو مؤشر قاطع على أحقيتهما بما يتقاضيانه، ويدور الراتب الأسبوعي لكل منهما حول الـ 400 ألف جنيه إسترليني.

ولكن هل هناك من يتقاضى ما هو أعلى منهما ؟ الإجابة الصادمة نعم، حيث يحصل كارلوس تيفيز على 615 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً مع فريق شنغهاي شينهوا، وعلى الرغم من ذلك لا يقدم أفضل ما لديه، فقد فشل فريقه في الحصول على لقب الدوري، كما أنه لم يسجل سوى ثنائية في 15 مباراة خاضها مع الفريق، وهو مصاب في كثير من فترات الموسم، فضلاً عن أنه لا يتردد في إظهار التعالي على الكرة الصينية، وخاصة حينما أكد أنها لن تتقدم حتى لو ظلت تنفق هذا المال لمدة نصف قرن.