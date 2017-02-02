فيديو.. محمد بن راشد: «عام الخير» بتوجيهات خليفة وبعطاء أبناء زايد سيرسخ مكانتنا كدولة وشعب

دبي (وام)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عقدت أمس «خلوة الخير»، جلسة العصف الذهني الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من مائة شخصية، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وشخصيات مجتمعية ونخبة من رموز العمل الخيري والإنساني والتنموي في الدولة.

وناقشت الخلوة التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بشكل واسع ومستفيض - سبل ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، ورؤيتهما لوضع إطار تنموي مستدام للخير في دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن عام الخير بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وبعطاء أبناء زايد الخير سيرسخ مكانتنا كدولة وشعب، باعتبارنا الأكثر عطاء عالمياً»، لافتاً سموه إلى أن ترسيخ ثقافة الخير في الإمارات مسؤولية مشتركة، ودور الأفراد والمؤسسات تحويل عام الخير إلى منصة للعمل الدؤوب لجعل الخير جزءاً من منظومتنا الوطنية.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالاستجابة اللافتة لأبناء المجتمع الإماراتي مع وسم #خلوة_الخير الذي أطلقه عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال سموه، «تلقينا آلاف الأفكار المبدعة لتعزيز قيم الخير والعطاء من أبنائنا وبناتنا الذين يثبتون في كل مرة أن شعبنا مجبول على فعل الخير، وأن الحماسة الكبيرة التي أظهرها الناس في تجاوبهم مع دعوتنا للخلوة أثلجت صدورنا».