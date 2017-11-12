ماجر: «الخضر» بحاجة إلى محاربين فوق الميدان

الجزائر (د ب أ)

أبدى رابح ماجر المدير الفني للمنتخب الجزائري، سعادته بأداء لاعبي الفريق في المباراة التي تعادل فيها أمام ضيفه منتخب نيجيريا 1-1، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ماجر في مؤتمر صحفي عقب المباراة: قدمنا أداءً جيداً واللاعبون بذلوا كل ما في وسعهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب نيجيري قوي جداً، ولعب بمعنويات مرتفعة خاصة وأنه ضمن التأهل مسبقاً إلى المونديال.

وتابع: ما شاهدناه يبشر بالخير ويعد بمستقبل مشرق للمنتخب الجزائري. التعادل أمام نيجيريا ليس نتيجة سيئة وإنما يمثل بداية حسنة لنا، كنا نود أن نهدي الجزائريين انتصاراً لكن ذلك لم يكن سهلاً على الإطلاق. اللاعبون دخلوا المباراة بقلب كبير، حيث اظهروا إرادة كبيرة واستعادوا الروح القتالية ولعبوا بصرامة عالية.

واكد ماجر أن عملاً كبيراً ينتظر المنتخب الجزائري حتى يستعيد مستواه الذي عرف به، معترفاً أن عودته لقيادة منتخب بلاده لم تأت في الوقت المناسب.

وألمح ماجر إلى إحداث تغييرات في المستقبل، مؤكداً أنه سيواصل البحث عن اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الإضافة سواء كانت تلعب في الجزائر أو في الخارج.

وواصل حديثه: اليوم غامرت وأعطيت الفرصة لبعض اللاعبين، وسأقوم بنفس الأمر في المباراة الودية أمام إفريقيا الوسطى الثلاثاء المقبل. المنتخب الجزائري عاش أوقاتاً عصيبة في الماضي، اعتقد أننا بحاجة إلى محاربين حقيقيين فوق أرضية الميدان. من جهته، قال ياسين براهيمي، قائد المنتخب الجزائري أنه يشعر بالحزن الشديد لإضاعة فرصة التأهل إلى المونديال معترفاً بأن الفريق قدم مشواراً مخيباً جداً.

ودعا براهيمي، إلى التفكير في المستقبل مشدداً على التضامن الكبير بين اللاعبين وهي الميزة التي افتقدها «الخضر» منذ مدة. وأشار براهيمي إلى أن منتخب بلاده أظهر مقاومة كبيرة أمام منتخب نيجيريا القوي الذي استحق تأهله إلى نهائيات كأس العالم.