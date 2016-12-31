جودي تقدم دروساً للآباء والأبناء

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت جودي موراي المدربة السابقة ووالدة آندي موراي المصنف الأول عالمياً بعض الدروس في التنس للآباء أمس، وعملت جودي على تدريب الآباء على كيفية تعليم أبنائهم المهارات الأساسية التي تتطلبها رياضة التنس وشاركها الآباء في ممارسة بعض التمرينات مع أبنائهم. وقالت جودي: الهدف هو مساعدة الآباء في تدريب أبنائهم على المهارات الأساسية في التنس، وفي بداية تعلم أي رياضة يكون الآباء هم أول من يمارسها مع أبنائهم لذا معرفة الآباء للتمارين الصحيحة يعطي فرصة أكبر في تطور الطفل في الرياضة. وأضافت: الشيء المهم هو البداية الصحيحة من خلال المهارات الجسدية وليس هنالك عمر محدد للتطور فالطفل بإمكانه تنمية الأساسيات الجسدية للرياضة مثل الركض، والقفز، والالتقاط. وأضافت: تربيت في عائلة رياضية وكنت في صغري أمارس كل أنواع الرياضات، حينما كان أندي وجايمي صغاراً، كان من البديهي أن أقوم بممارسة الرياضة معهما حيث كنت أعلمهما جميع أنواع الألعاب التي تساعد على تنمية المهارات الأساسية، لعبة البالونات على الكنبة كانت أول ما علمته لأندي وجايمي ثم قاما بعد ذلك بتطوير ألعابهم الخاصة.

وتابعت: الأطفال دائماً يفضلون التعلم عن طريق اللعب أكثر من أن يستمعوا للتعليمات، من الغريب أن أندي يستخدم اليد اليمنى بينما يستخدم جايمي اليد اليسرى بالرغم من أنهما تدربا بنفس الطريقة وفي نفس المنزل كما أن مهاراتهم تختلف فجايمي يتميز بسرعة ردة الفعل بينما أندي أكثر هجوماً على أرضية الملعب، هما مثال جيد للتنوع، عليك استخدام طرق مختلفة لتحفيز الأشخاص حسب شخصيتهم وطريقة اللعب المفضلة لديهم.