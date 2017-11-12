مربط الياه يخطف الأضواء في اليوم الثاني

محمد حسن (أبوظبي)

خطفت خيول مربط الياه الأضواء خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية لجمال الخيل، ونالت المركز الأول ثلاث مرات خلال أقسام شوط المهرات بعمر السنتين، بالإضافة إلى تحقيق مهرة المربط «سهيلة الياه» أعلى معدل نقاط بلغ 92.3 نقطة.

وتنظم البطولة التي انطلقت الخميس الماضي بنادي أبوظبي للفروسية، جمعية الإمارات للخيول العربية، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجمعية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وجاء تفوق المهرة «سهيلة الياه» خلال القسم (C) ضمن الشوط الأول لمهرات عمر السنتين عندما اعتلت الصدارة بأعلى درجة بلغت 92.3 نقطة، تلتها بنفس عدد النقاط «غديرة الهبوب» لأحمد سعيد صياح الهاملي، لكن الفصل بينهما جاء بعد الرجوع لدرجة كل منهما في الحركة، وجاءت في المركز الثالث «وديان بابل» لمربط بابل وحصلت على 91.1 نقطة.

وأحرزت «ع ج سحاب» لمربط عجمان المركز الأول لبطولة القسم (G) للشوط الأول، وحققت 92.1 نقطة، وكان المركز الثاني من نصيب «إي اس فيروز» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وحصلت على 91.1 نقطة، فيما حلت ثالثة «بنت كنز» لسمو الشيخ خالد بن محمد القاسمي ونالت 90.1 نقطة. وتصدرت «ماريا الياه» لمربط الياه القسم (A) من الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، وحققت 91.6 نطقة، وجاءت في المركز الثاني «زرا بي اتش أم» لعلي غانم بن هميلة المزروعي ونالت 91 نقطة، وحلت في المركز الثالث «نفوسه» لسمو الشيخ أحمد بن سلطان بن أحمد القاسمي، وحققت 90 نقطة. ووضعت «مزنة الياه» مربط الياه في الصدارة للمرة الثانية بعد أن أحرزت المركز الأول في القسم (B) محققة 92 نقطة، وحلت في المركز الثاني «صمود الساد» لعادل عمر محمد أحمد المرزوقي برصيد 90.6 نقطة، فيما جاء ت في المركز الثالث «درة البطين» لمربط البطين ونالت 90.1 نقطة.