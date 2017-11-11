مثقفون عرب يدعون لاستخدام الأدب والفن لمواجهة التطرف والإرهاب

د ب أ

طالب مسرحيون وفنانون ومثقفون العرب من المشاركين في الدورة الرابعة لمهرجان "طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل" بأسوان في مصر، بضرورة تفعيل دور المسرح المدرسي في مواجهة مساعي قوى الإرهاب في نشر الفكر المتطرف بين الأطفال والشباب بالمدارس.



وشدد المشاركون فى المهرجان، في بيان مشترك قبيل مغادرتهم مدينة أسوان اليوم السبت، على وضع آليات وخطط عمل لمواجهة الإرهاب، ودعوات التشدد والعنف، بالفنون، وبسلاح الريشة والقلم وخشبة المسرح، وتفعيل دور المسرح المدرسي العربي، في تنشئة أجيال قادرة على مواجهة دعاة العنف والتطرف والقتل، بسلاح الثقافة والفنون، وغرس القيم الوطنية، ومباديء وحدة العرب، بين الطلاب.



وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان، إن المشاركين بالمهرجان من 12 دولة عربية، شددوا على ضرورة تفعيل دور الثقافة والفنون في مواجهة الإرهاب، والسعي لتشكيل جبهة عربية موحدة من مثقفي مختلف البلدان العربية، يكون دورها دعم جهود الحكومات العربية في مكافحة كل صور الفوضى والقتل والدمار والقبح.



وكانت مدينة أسوان قد استضافت الأسبوع الماضى، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل، بمشاركة 12 دولة عربية.

وتضمنت فعاليات الدورة عروضا مسرحية من مصر ولبنان وتونس والجزائر والسودان، ومعرضا للوحات الفنانة التشكيلية الأردنية، نعمت الناصر، ومعرضا لمقتنيات وأدوات من الفلكلور والتراث الشعبي السوداني، ومعرضا للمنتجات والحرف اليديوية والبيئية، وورش عمل لتعليم الأطفال قواعد مختلف الفنون التقليدية العربية، ومسابقة لفن الجدرايات بمشاركة مختلف مدارس مدن محافظة أسوان، وندوة بحثية، حول مستقبل المسرح المدرسي بإشراف المسرحي العراقي الدكتور إياد السلامي.





