الرياض: نتواصل للإفراج عن السعودي المختطف

بيروت، (وكالات)

أعلنت السفارة السعودية في بيروت، أمس، أنها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات للإفراج عن مواطن سعودي مختطف دون قيد أو شرط في أقرب فرصة ممكنة. في وقت قال مصدر رسمي لبناني إن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أجرى اتصالات بمختلف الأجهزة الأمنية فور إعلامه بخبر خطف السعودي ويدعى علي البشراوي لمتابعة مصيره، مؤكداً أن العبث بالأمن والاستقرار في لبنان خط أحمر لن نسمح بتجاوزه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تحذيرات السعودية والكويت والإمارات مواطنيها من السفر إلى لبنان، ودعوة الموجودين هناك إلى المغادرة فوراً.