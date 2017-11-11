عروض فنية مذهلة تضيء السعديات اللوفر أبوظبي يفتح اليوم أبوابه وروائعه الخالدة للجمهور



تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد، ووام) تشهد العاصمة أبوظبي، اليوم، افتتاح متحف اللوفر أبوظبي للجماهير، فيما تستمرّ الاحتفالات التي تسبق افتتاح المتحف، في جزيرة السعديات. وتلعب هذه الأحداث والعروض المميزة دوراً مهماً في ترسيخ هذه اللحظة التاريخية. وشهد متحف اللوفر أبوظبي أمس، عرضاً مدهشاّ بالأنوار السمعية والبصرية تحت عنوان «أضواء اللوفر أبوظبي» والذي تم تنظيمه من قبل «جروب إف» (Groupe F). واستند العرض الدراميَ والمبتكر إلى استخدام المبنى، المصممّ من قِبَل جان نوفيل، كخلفية ليأخذ الجمهور على متن رحلة استكشافية مكوّنة من أربعة أجزاء: من أعماق المياه وحتى سطح البحر، مروراً بالأرض، وانتهاءّ بالارتفاع في السماء. وجاءت العروض لتكشف عن تحف فنية مختلفة ضمن مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، والتي تمّ عرضها على المبنى، بالتزامن مع عروض ألعاب نارية سطعت كنجمٍ برّاق في سماء الليل.