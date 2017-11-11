باكستانية وبريطانية ومصري وصربي يجيبون: لماذا يكتب الكُتّاب حول الماضي؟

محمد عبدالسميع (الشارقة)
ما الذي يشغل مشاعر الكاتب لكي يغوص في أعماق ماضي مكان ما أو شخصية ما أو حدث ما؟ هل لأن التاريخ البشري مثير للاهتمام وغامض ويجذب العقل البشري؟ وهل الكتابة عن التاريخ صعبة، مقارنة بأنواع الكتابات الأخرى؟
أسئلة طرحتها ندوة «محفزات إبداعية.. لماذا يكتب الكتاب حول الناس أو الأماكن أو الأحداث الماضية؟»، والتي أقيمت أمس الأول، بقاعة ملتقى الأدب، ضمن فعاليات المعرض. وشارك فيها: الصحفية الروائية مها خان فيلبس (باكستان)، الكاتبة والمؤرخة نيكولا كورنيك (بريطانيا)، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر فاروق جاويش (مصر)، الروائي فلاديمير بيستالو (صربيا).
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وقالت كورنيك «اكتب للمتعة ولشغفي بالتاريخ، والرغبة والحاجة في التعرف إلى ثقافة المجتمع، فأنا مهتمة بالتاريخ الأكاديمي والثقافة الشعبية، ومن خلالهما أبرز للناس تاريخ الأماكن وأهميتها، مستلهمة من الأسرار والأساطير الحكايات التي كانت تحيط بهذه الأماكن، والتي تعود إلى مئات السنين، كما أتتبع تاريخ الناس وتاريخ الأسر والأنساب، وهذا أمر مهم لنحدد مكاننا في التاريخ».
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وقال بيستالو: «الكتابة هي شغفي الأول والأخير، والتاريخ مهم لأن كل شخص منا تسلم المهمة من الذين سبقوه، وعليه استكمال المسيرة والاستفادة من التجارب التي سبقته». وتابع: «أيضاً السرد القصصي يحدثنا ويربطنا بالمكان، ويشعرنا بأن هناك رائحة تجذبنا نحو التاريخ وكتابته. التاريخ يذكرنا بأن أول مهنة في الكون هو المؤرخ الذي كان يحكي القصص الخاصة بالعائلة والقبيلة. ولذلك لا غنى للإنسان عن دراسة ماضيه باعتباره كائناً اجتماعياً عليه أن يعرف تاريخ تطوره وأسباب الحروب وأحداثها ونتائجها، ليعيش في أمن وسلام».