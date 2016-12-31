قوات «الشرعية» تتقدم في بيحان وصرواح .. واشتباكات عنيفة في نهم

عقيل الحلالي (صنعاء)

حررت قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي، مواقع استراتيجية جديدة من الميليشيات الانقلابية في بلدتي بيحان وصرواح شرق البلاد.

وقال مقاتلون في المقاومة الشعبية لـ «الاتحاد»، إن قوات الشرعية حررت أمس، موقعين استراتيجيين في بلدة بيحان بمحافظة شبوة، وموقعا استراتيجيا في بلدة صرواح التابعة لمحافظة مأرب ومتاخمة للعاصمة صنعاء.

وقال القيادي بالمقاومة الشعبية في جبهة بيحان، أحمد المصعبي، «تم تحرير موقعي قرن وقلعة السويداء في شرق بيحان، بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية»، مشيراً إلى مصرع 5 من عناصر الميليشيات وأحد أفراد المقاومة الشعبية خلال المواجهات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد المصعبي استمرار تقدم القوات الحكومية باتجاه منطقة الصفراء وهي مركز للمتمردين الحوثيين وحلفائهم في بيحان التي تعد وبلدة عسيلان المجاورة آخر معاقل الانقلابيين في محافظة شبوة.