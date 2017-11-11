الإفراج عن رئيسة برلمان كتالونيا

مدريد (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس، أن رئيسة برلمان كتالونيا كارمي فوركاديل دفعت كفالة مالية وغادرت السجن الذي كانت دخلته بعد اتهامها بـ «التمرد»، لأن البرلمان الذي تترأسه أعلن استقلال كتالونيا.ويأتي الإفراج عن فـوركاديل عشية يـوم جـــديد من التظاهرات في برشــلونة للمطالبة بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحتجزين.وستخضع فوركاديل البالغة 58 عاماً إلى الإشراف القضائي، ومن بين الإجراءات التي ستتخذ بحقها، تسليم جواز سفرها ومنعها من مغادرة إسبانيا.

من جهته، ينتظر رئيس كتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون في بلجيكا مع 4 من وزراء حكومته المُقالة، درس القضاء البلجيكي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها إسبانيا.